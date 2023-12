Le fibre flessibili di idrogel consentono il controllo optogenetico dei nervi per alleviare il dolore nei topi

Fibre ottiche morbide e impiantabili realizzate in idrogel sono state sviluppate da ricercatori statunitensi, rivoluzionando gli studi di optogenetica. Queste fibre flessibili possono essere utilizzate per studiare il dolore nervoso e i disturbi dei nervi periferici in modelli animali, aiutando nello sviluppo di nuovi trattamenti.

Il dolore ai nervi periferici colpisce gli individui quando i nervi esterni al cervello e al midollo spinale sono danneggiati. Oltre al dolore fisico, i sintomi possono includere formicolio e intorpidimento degli arti colpiti. Si stima che il 2.4% delle persone in tutto il mondo conviva con una qualche forma di neuropatia periferica.

L'optogenetica è una tecnica in cui i nervi, principalmente nei modelli animali, vengono geneticamente modificati per rispondere alla luce. Manipolando i nervi utilizzando la luce, i ricercatori possono comprendere meglio come funzionano e interagiscono con l'ambiente circostante. L'optogenetica è stata utilizzata per studiare vari disturbi cerebrali, compresi quelli che influenzano l'umore, il sonno, la dipendenza e il morbo di Parkinson. Ha anche contribuito allo sviluppo di terapie mirate per queste condizioni.

Tuttavia, gli studi optogenetici sono stati limitati principalmente al cervello a causa della mancanza di recettori del dolore e del limitato movimento dei tessuti. I nervi periferici subiscono un movimento costante dai muscoli e dai tessuti circostanti, rendendo gli impianti optogenetici tradizionali poco pratici e rischiosi.

Per risolvere questo problema, i ricercatori hanno sviluppato fibre morbide, elastiche e trasparenti realizzate in idrogel. Queste fibre sono costituite da polimeri biocompatibili e acqua, creando un materiale gelatinoso con cristalli polimerici su scala nanometrica. Impiantando queste fibre in topi geneticamente modificati per rispondere alla luce blu e gialla, i ricercatori hanno scoperto che i topi sperimentavano significativamente meno dolore quando esposti alla luce laser gialla attraverso le fibre.

Le fibre flessibili sono rimaste intatte e funzionali anche dopo due mesi di movimento costante, superando i limiti degli impianti optogenetici rigidi. Questa svolta consente studi più precisi sui disturbi dei nervi periferici in condizioni dinamiche e naturali.

La tecnologia delle fibre sviluppata dai ricercatori non solo consente lo studio delle malattie dei nervi periferici, ma mostra anche il potenziale per l'uso in organi mobili come il cuore e il sistema gastrointestinale.

Fonte: metodi naturali