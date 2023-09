Summit della comunità Nord America: potenziare il successo della trasformazione digitale

Il successo dei progetti di trasformazione digitale è spesso ostacolato da strategie digitali poco sviluppate, dalla mancanza di allineamento alle scelte tecnologiche e dall’adozione limitata di nuovi sistemi e processi da parte degli utenti. Queste osservazioni sono supportate da studi di ricerca di terze parti condotti da aziende come Deloitte. Per affrontare queste sfide, esperti del settore come il CIO Kenny Mullican, il conduttore di AE Index Report Toni Witt e il fondatore di Cloud Wars Bob Evans stanno partecipando al Community Summit North America. Questo evento, in programma dal 15 al 20 ottobre a Charlotte, nella Carolina del Nord, è riconosciuto come il più grande programma indipendente di innovazione, formazione e istruzione per il settore delle applicazioni aziendali Microsoft.

Il Community Summit North America offre un programma completo che comprende oltre 500 sessioni su argomenti come l'intelligenza artificiale (AI), Dynamics, Dynamics 365 e Power Platform. I partecipanti possono inoltre usufruire di oltre 30 lezioni pratiche dell'Academy e ricevere assistenza di persona presso gli help desk di Tech Medic. Inoltre, l'evento presenta una vasta gamma di ISV, consulenti e integratori di sistemi nello show floor, fornendo preziosi spunti e soluzioni.

Durante l'evento, Bob Evans prenderà il posto del keynote per discutere la posizione di Microsoft come azienda al primo posto nella sua lista Top 10 di Cloud Wars. Con la partecipazione di oltre 4,000 professionisti della tecnologia aziendale, in rappresentanza di organizzazioni del mercato medio e aziendale, Summit NA offre un'opportunità unica per individui e team di ricevere formazione e istruzione approfondite che possono essere applicate direttamente alle loro iniziative di trasformazione digitale. Questa esperienza di apprendimento concentrata consente ai partecipanti di accelerare il loro viaggio in soli cinque giorni.

L'impatto dell'evento è evidente nella testimonianza del CIO di un'azienda manifatturiera, che ha sottolineato il ritorno sull'investimento ottenuto inviando il proprio team al Community Summit North America. Poiché l'azienda è recentemente migrata all'ERP Cloud Finance, Operations e Supply Chain D365, i suoi colleghi IT e finanziari sono ansiosi di raccogliere suggerimenti, tutorial e informazioni pratiche che accelereranno la realizzazione dei loro obiettivi di trasformazione digitale.

Il Community Summit North America si distingue come la conferenza di utenti indipendenti più longeva per l'ecosistema delle applicazioni aziendali Microsoft. Con l'obiettivo di offrire consigli pratici e indicazioni nel mondo reale, l'evento è stato creato "Per gli utenti, dagli utenti". Unisciti agli esperti e ai professionisti del settore al Community Summit North America per ottenere informazioni su come sfruttare le applicazioni aziendali Microsoft per raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale della tua azienda.

