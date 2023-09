By

Apple ha visto diminuire il suo valore di mercato di 200 miliardi di dollari a causa delle preoccupazioni che la Cina stia reprimendo l’uso dell’iPhone da parte dei funzionari governativi. Questa notizia arriva prima del lancio da parte di Apple del suo ultimo smartphone, che avrebbe dovuto aiutare l'azienda a superare Samsung come il più grande produttore di smartphone in termini di volume. Tuttavia, i limiti segnalati sugli iPhone governativi a Pechino e la rinascita di Huawei pongono sfide significative per Apple nel mercato cinese. La Cina rappresenta circa un quinto delle entrate di Apple.

L'incertezza sul destino di Apple in Cina ha fatto sì che le sue azioni crollassero di circa il 6% negli ultimi due giorni. Gli investitori sono preoccupati per l'impatto di queste restrizioni sulla performance futura dell'azienda. La Cina è stata un mercato cruciale per Apple e qualsiasi ostacolo che deve affrontare nel paese potrebbe avere un impatto significativo sul suo successo complessivo.

Le restrizioni cinesi sugli iPhone governativi, insieme alla quota di mercato in calo di Apple, hanno riacceso la concorrenza tra Apple e Huawei. La rinascita di Huawei minaccia di oscurare i risultati di Apple e di mettere in discussione la sua posizione di marchio leader di smartphone.

Oltre alle sfide di Apple in Cina, ci sono altri eventi chiave da tenere d'occhio. Il Giappone pubblicherà i dati riveduti sulla crescita del PIL del secondo trimestre e l’India ospiterà il vertice del G20, a cui parteciperanno leader mondiali come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Anche le elezioni presidenziali delle Maldive e le celebrazioni del 75° anniversario della Corea del Nord sono eventi geopolitici degni di nota.

È fondamentale per Apple affrontare queste sfide in Cina in modo efficace al fine di mantenere la propria posizione nel mercato globale degli smartphone. Ulteriori sviluppi nelle restrizioni cinesi sull’uso dell’iPhone e la concorrenza tra Apple e Huawei continueranno ad avere un impatto sul valore di mercato e sulla reputazione di Apple.

