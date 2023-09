Il nuovo microscopio dell'ALBA genera ricerche pubblicate in soli sei mesi

By

Il Centro congiunto di microscopia elettronica dell'ALBA ha recentemente pubblicato il suo primo articolo di ricerca sul Journal of the American Chemical Society, a soli sei mesi dalla sua inaugurazione. L'articolo presentava dati e immagini ottenuti con il microscopio EM02-METCAM, il primo del suo genere in Spagna. L'EM02-METCAM è un microscopio elettronico a trasmissione a scansione monocromatico e con correzione della doppia aberrazione che consente l'ispezione a risoluzione atomica di strutture cristalline e configurazioni elettroniche di materiali.

I ricercatori sono ansiosi di utilizzare il microscopio per raggiungere una comprensione più profonda dei fenomeni chimici e fisici e per progettare nuovi materiali con proprietà uniche. Il microscopio METCAM ha già dimostrato le sue capacità, raggiungendo risoluzioni spaziali inferiori a 50 picometri (pm) se utilizzato a 300 kiloelettronvolt (keV) e risoluzioni inferiori a 100 pm a 60 keV. La risoluzione energetica ottenuta a 60 keV con il monocromatore era di 13.6 elettronvolt (eV).

Il primo studio condotto con il microscopio METCAM si è concentrato sullo studio di una famiglia di catalizzatori utilizzati in nuovi tipi di batterie. Il microscopio ha consentito ai ricercatori di comprendere meglio la configurazione geometrica, la composizione e la struttura elettronica di questi catalizzatori, facendo luce sui meccanismi di catalisi nelle batterie litio-zolfo.

I dati acquisiti sulla risoluzione atomica e la spettroscopia di perdita di energia degli elettroni forniti dal microscopio METCAM hanno consentito ai ricercatori di caratterizzare la dipendenza dei catalizzatori spinello dalla configurazione geometrica nel processo di reazione di riduzione dello zolfo. Questa conoscenza funge da base per lo sviluppo razionale di catalizzatori migliorati e batterie con prestazioni migliori.

Il successo del microscopio METCAM ha superato le aspettative dei ricercatori coinvolti. La sua versatilità nell'imaging e nella spettroscopia consente agli scienziati di acquisire conoscenze approfondite sui materiali.

La collaborazione tra strutture di ricerca, tra cui l'Istituto Catalano di Nanoscienza e Nanotecnologia, il Sincrotrone ALBA, il Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo, l'Istituto di Scienza dei Materiali di Barcellona e l'Universitat Autònoma de Barcelona, ​​ha reso possibile l'acquisizione dell'EM02-METCAM. Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con il sostegno del Ministero della Ricerca e dell'Università del Governo della Catalogna.

Nel complesso, il JEMCA e i suoi microscopi all'avanguardia, incluso l'EM02-METCAM, sono molto promettenti per generare ricerche preziose e far progredire la comprensione scientifica in vari campi.

Fonte:

– Giornale dell'American Chemical Society

–ICN2/ALBA