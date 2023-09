Santa Cruz presenta l'eMTB leggera: la Heckler SL

By

Santa Cruz ha ampliato la sua gamma di bici elettriche con l'aggiunta della Heckler SL, una eMTB leggera alimentata dal motore Ride 60 di Fazua e da una batteria da 430 Wh. Con un sistema relativamente leggero, il peso della bici è mantenuto nella fascia bassa di 40 libbre. Il design del telaio è più sottile rispetto al modello Heckler a piena potenza di Santa Cruz, rendendo meno evidente che si tratti di un'eMTB.

Dotata di ruote miste, forcella da 160 mm e 150 mm di escursione posteriore, la Heckler SL promette di essere una bici versatile e capace. Santa Cruz afferma che è "ottimo per fughe veloci e ottenere il massimo da un giro". La bici è disponibile in varie taglie, dalla S alla XXL, garantendo una buona vestibilità a ciclisti di diverse altezze.

La Heckler SL vanta un telaio in carbonio, con opzioni per telai di livello C o CC. I telai CC sono più leggeri grazie all'utilizzo di un diverso grado di carbonio. Il display del motore Fazua Ride 60 è integrato nel tubo orizzontale e fornisce informazioni sulla modalità di guida e sul livello della batteria. Il controller del motore è posizionato sul lato sinistro del manubrio.

In termini di geometria, Heckler SL offre una gamma di numeri di portata e angoli di sterzo a seconda delle dimensioni e della posizione del flip chip nella parte posteriore dell'ammortizzatore. La lunghezza del fodero varia a seconda della dimensione per mantenere l'equilibrio. La bici è dotata di un supporto per bottiglia d'acqua di dimensioni standard all'interno del triangolo anteriore.

La Heckler SL è disponibile in diversi kit di costruzione, con prezzi che vanno da $ 7,299 a $ 12,999 USD. La bici è dotata di una combinazione di pneumatici Maxxis DHF / DHR II per una buona trazione. Tuttavia, alcuni ciclisti potrebbero preferire uno pneumatico con carcassa più resistente per un maggiore supporto e minori possibilità di forature.

In termini di impressioni di guida, la Heckler SL offre un'esperienza di salita fluida e silenziosa, soprattutto nelle modalità a motore più basso. La bici offre grip e stabilità impressionanti in discesa, pur mantenendo buone caratteristiche di salto. Rispetto alla Specialized Levo SL, la Heckler SL ha una sensazione più orientata alla discesa.

Un potenziale svantaggio è il controller ad anello del sistema Ride 60, che può sembrare economico e richiedere più pressioni per cambiare modalità. Tuttavia, la bici offre tre modalità di guida: Breeze, River e Rocket, che soddisfano le diverse preferenze di guida.

In sintesi, la Heckler SL di Santa Cruz è una eMTB leggera che offre versatilità e prestazioni su una varietà di terreni. Con il suo design elegante, potrebbe non essere immediatamente evidente che si tratta di un'eMTB. I ciclisti possono aspettarsi un'esperienza di arrampicata capace, trazione e stabilità impressionanti in discesa e una sensazione orientata alla discesa.