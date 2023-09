Trek presenta la nuova bici all-mountain Slash a perno alto

Trek ha recentemente rilasciato l'ultima versione della sua bici all-mountain da viaggio lungo, la Slash, caratterizzata da un telaio con perno principale alto. La decisione di incorporare un design a perno alto, simile a quello che si trova sulla bici da downhill Session, mira a migliorare le prestazioni e l'efficienza della pedalata.

La Slash è disponibile sia con telaio in carbonio che in alluminio, con ruote da 29″ o miste. Il telaio presenta un'escursione di 170 mm, con un flip chip progressivo per regolare la progressione dell'ammortizzatore. La geometria dello Slash varia in base alla taglia e alla dimensione della ruota, con allungamenti che vanno da 430 mm a 513 mm.

Una delle caratteristiche distintive di Slash è il sistema di archiviazione nel telaio BITS (Built-In-Tool System) di Trek, che fornisce uno spazio sicuro per strumenti e ricambi. Il telaio in carbonio include anche strati protettivi aggiuntivi per proteggersi dai colpi di roccia e dai danni da impatto.

In termini di design delle sospensioni, la Slash utilizza l'Active Braking Pivot di Trek, combinato con un perno principale alto per creare un percorso della ruota all'indietro. Questo design si traduce in una guida più fluida su terreni accidentati e in un migliore equilibrio quando la sospensione si comprime. Per mitigare il contraccolpo del pedale, Trek ha aggiunto alla trasmissione una ruota tenditrice da 19 denti e un rullo catena inferiore.

Trek offre sette diversi kit di costruzione per Slash, che vanno da $ 4,400 a $ 11,500 USD, soddisfacendo un'ampia gamma di ciclisti. Inoltre, Slash è disponibile anche come opzione solo frame.

La nuova Trek Slash rappresenta l'impegno del marchio nella creazione di una bici all-mountain ad alte prestazioni, adatta alla pedalata, in grado di affrontare qualsiasi percorso con facilità.

