First Advantage acquisisce Infinite ID, fornitore di tecnologia biometrica

First Advantage, un fornitore di servizi di screening e verifica del background lavorativo, ha annunciato l'acquisizione del fornitore di tecnologia biometrica, Infinite ID, per 41 milioni di dollari in contanti. L'acquisizione mira ad espandere la rete di First Advantage e le offerte di verifica dell'identità per i suoi clienti statunitensi.

Infinite ID, con sede a Hicksville, New York, è una società in portafoglio della società di investimento privata Enlightenment Capital. Si prevede che la società genererà più di 10 milioni di dollari di ricavi annuali. Il fornitore di tecnologia biometrica offre strumenti di identificazione e autenticazione per vari settori, tra cui difesa e intelligence, sicurezza nazionale, forze dell’ordine, sicurezza delle frontiere, risposta alle catastrofi e gestione delle emergenze e sicurezza aziendale.

Il CEO di First Advantage, Scott Staples, ha affermato che il software di Infinite ID integra le offerte esistenti di RightID e di servizi di identità digitale dell'azienda. Questa acquisizione è vista come un passo significativo verso l'espansione del portafoglio di prodotti e del core business di First Advantage.

Con questa acquisizione, First Advantage mira a migliorare le proprie capacità nella fornitura di soluzioni tecnologiche biometriche avanzate per aiutare i datori di lavoro a ridurre i rischi e mantenere la conformità. L'autenticazione biometrica offre un elevato livello di sicurezza utilizzando caratteristiche fisiche o comportamentali uniche, come le impronte digitali, il riconoscimento facciale o la scansione dell'iride, per verificare l'identità di un individuo.

Fonti: Primo Vantaggio, ID Infinito

