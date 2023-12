Suonando il nuovo anno: come i fuochi d'artificio influenzano gli uccelli in modi inaspettati

Una nuova ricerca ha svelato risultati sorprendenti sull’impatto dei fuochi d’artificio di Capodanno sugli uccelli. Scienziati dell'Università di Amsterdam hanno scoperto che le grandi quantità di rumore e luce create dai fuochi d'artificio durante lo scoccare della mezzanotte creano un enorme disturbo per gli uccelli. Questo disturbo fa sì che molte specie di uccelli prendano il volo per periodi di tempo insolitamente lunghi, consumando quantità eccessive di energia e mettendole a rischio durante uno dei periodi più freddi dell'anno.

Lo studio ha scoperto che gli uccelli possono rimanere in aria fino a un'ora dopo lo scoppio dei fuochi d'artificio alla vigilia di Capodanno, causando esaurimento fisico e un periodo di recupero prolungato. I ricercatori hanno utilizzato la tecnologia radar per osservare che in questo periodo c’erano circa 1,000 volte più uccelli in volo rispetto alle altre notti. Gli uccelli percepiscono il rumore e la luce inaspettati come un segnale di pericolo, innescando uno stato di panico e spingendoli a spiccare il volo.

Uno dei risultati più sorprendenti è stata la durata dei voli. È stato osservato che gli uccelli rimanevano in volo anche per un'ora, un tempo di volo altrimenti osservato solo durante la migrazione. Questo volo prolungato mette a dura prova gli uccelli, poiché non sono fisiologicamente preparati per periodi di volo prolungati durante l'inverno quando tipicamente non migrano.

Inoltre, i voli spesso portano gli uccelli in aree sconosciute dove non hanno mai cercato cibo prima. Ciò aggrava la perdita di energia causata dai fuochi d’artificio, poiché gli animali impiegano più tempo per trovare cibo in territori sconosciuti. Le specie di uccelli più grandi, come le oche, venivano spesso spinte più lontano dalla loro base di origine, influenzando la loro capacità di trovare fonti di cibo adeguate.

Gli effetti negativi dei fuochi d’artificio sugli uccelli evidenziati in questo studio sono un forte promemoria dell’impatto più ampio che le attività umane possono avere sulla fauna selvatica. I ricercatori raccomandano ai politici di limitare l’uso dei fuochi d’artificio ad aree centralizzate, riducendo al minimo il diffuso disagio causato agli uccelli. Aumentando la consapevolezza su questi temi, possiamo proteggere e preservare gli habitat naturali degli uccelli durante i periodi di festa.