La fintech portoghese Rauva acquisisce la banca digitale Banco Empresas Montepio per 30 milioni di euro

Rauva, una super-app fintech portoghese, ha annunciato l'acquisizione della banca digitale Banco Empresas Montepio per circa 30 milioni di euro. Si prevede che questa mossa posizionerà Rauva per una crescita a lungo termine e consentirà lo sviluppo di nuovi prodotti finanziari su misura per le piccole e medie imprese (PMI), liberi professionisti e imprenditori.

L'app Rauva, che offre già conti digitali, pagamenti, emissione di carte, gestione delle spese aziendali e servizi di contabilità, mira ad espandere la propria offerta per includere nuove soluzioni di credito e altri prodotti. L'acquisizione di Banco Empresas Montepio, una banca con licenza completa, è considerata una pietra miliare significativa per l'ambizione di Rauva di diventare una soluzione bancaria completa.

Fondata nel 2022 da Jon Fath e Sam Mizrahi, Rauva ha rapidamente ampliato il proprio team fino a raggiungere quasi 30 dipendenti. La startup fintech è stata selezionata dalla banca centrale portoghese, Banco de Portugal, per partecipare al suo programma FinLab ed è stata riconosciuta come una delle migliori fintech emergenti.

Jon Fath, cofondatore e CEO di Rauva, ha espresso entusiasmo per l'acquisizione, sottolineando i vantaggi a lungo termine che comporta. Ha affermato che l'acquisizione non solo fa risparmiare tempo ma migliora anche l'efficienza e la scalabilità. Fath ha sottolineato l'impegno di Rauva nel fornire le migliori soluzioni e servizi ai propri clienti, mentre l'azienda si impegna a diventare uno dei primi unicorni del Portogallo.

Il panorama bancario digitale del Portogallo sta vivendo una crescita significativa, con quasi 1.5 milioni di persone che già utilizzano le neobank. Ciò rende il Portogallo il quarto mercato neobank più grande in Europa, con proiezioni che indicano che quasi un terzo della popolazione portoghese avrà un conto neobank entro il 2027.

L'acquisizione del Banco Empresas Montepio da parte di Rauva segue la tendenza delle società fintech ad espandersi attraverso acquisizioni. La neobanca turca Papara ha recentemente acquisito la Ribellione spagnola, consolidando la sua presenza nell'Europa continentale e raggiungendo una valutazione di un miliardo di dollari. Papara intende continuare a perseguire le acquisizioni come strategia principale per l'espansione in tutta Europa.

