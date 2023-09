Apple presenterà il cinturino per Apple Watch FineWoven come sostituto della pelle

Apple è pronta a svelare un nuovo materiale in tessuto chiamato FineWoven che sostituirà la pelle sia per le custodie per iPhone che per i cinturini per Apple Watch. La decisione di abbandonare i prodotti in pelle potrebbe essere una decisione rispettosa dell’ambiente, poiché la produzione della pelle ha un’elevata impronta di carbonio. Si prevede che la mossa venga annunciata ufficialmente durante l’evento di oggi, insieme al rilascio della linea iPhone 15 e dei nuovi modelli Apple Watch.

Le voci precedenti secondo cui Apple avrebbe abbandonato le custodie in pelle per iPhone sono state confermate. Invece della pelle, Apple utilizzerà un materiale in tessuto intrecciato per le prossime custodie per iPhone 15. Rapporti provenienti da fonti affidabili come UnclePan, DuanRui e MajinBu hanno tutti supportato questa affermazione. Si prevede che questo design in stile intrecciato realizzato con un'alternativa in pelle offra un'alternativa premium alle custodie in pelle.

Apple si sta allontanando dalla pelle anche per i suoi cinturini per Apple Watch. In linea con ciò, Hermès, partner di lunga data di Apple Watch, ha rimosso tutte le menzioni dei cinturini indossabili e compatibili dal suo sito web. Ciò suggerisce che l’abbandono della pelle potrebbe essere rapido anche per l’Apple Watch.

Le immagini prototipo dei prossimi cinturini FineWoven per Apple Watch sono trapelate da un utente Twitter noto come Kosutami, che ha una lunga esperienza nell'ottenimento di prototipi di prodotti Apple. Queste anteprime forniscono un’idea di ciò che i clienti possono aspettarsi dal nuovo materiale in tessuto.

La decisione di Apple di sostituire la pelle con un'opzione più sostenibile riflette l'impegno dell'azienda verso la responsabilità ambientale. Il materiale FineWoven è pronto a offrire agli utenti un'alternativa elegante ed ecologica alle custodie in pelle per iPhone e ai cinturini per Apple Watch.

