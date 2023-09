Come stimare il valore di permuta del tuo attuale iPhone prima del lancio del nuovo iPhone

Con l'attesissimo evento di Apple proprio dietro l'angolo, molte persone potrebbero prendere in considerazione l'acquisto dei nuovi iPhone che verranno annunciati. Tuttavia, non tutti potrebbero avere abbastanza soldi a disposizione per acquistarli al momento del lancio. La buona notizia è che c'è un modo per alleviare questo onere finanziario: permutando il tuo attuale iPhone.

Per determinare il valore di permuta stimato del tuo iPhone, puoi visitare il sito web di permuta ufficiale di Apple. Forniscono un elenco completo dei valori di permuta per i loro dispositivi, inclusi iPhone, Apple Watch e altri prodotti. Questo ti darà un'idea di quanto puoi aspettarti di ricevere quando scambi il tuo dispositivo attuale con uno nuovo.

Ad esempio, secondo l’attuale elenco dei valori di permuta sul sito Web di Apple, l’iPhone 13 Pro Max può farti arrivare fino a $ 640, mentre l’iPhone 7 è elencato con un valore di permuta di $ 40. Tieni presente che questi valori sono stime e possono variare a seconda delle condizioni del tuo dispositivo.

È importante notare che i valori di permuta per i prossimi modelli di iPhone 14 non sono ancora inclusi nell'elenco. Pertanto, se hai intenzione di permutare il tuo dispositivo con il modello più recente, potrebbe essere necessario attendere l'aggiornamento di tali valori sul sito web.

Conoscere il valore di permuta stimato del tuo attuale iPhone può aiutarti a pianificare il tuo budget e prendere una decisione informata se passare al nuovo iPhone. Considerando il costo elevato degli smartphone al giorno d’oggi, qualsiasi risparmio che puoi ottenere permutando il tuo vecchio dispositivo può essere vantaggioso.

In conclusione, se stai pensando di acquistare uno dei nuovi iPhone ma sei preoccupato per il costo, è una buona idea stimare il valore di permuta del tuo attuale iPhone. Il sito web ufficiale di permuta di Apple fornisce un modo conveniente per farlo, dandoti un'idea di quanto puoi aspettarti di ricevere quando scambi il tuo dispositivo con un modello più recente. Questo può aiutarti a pianificare il tuo budget e potenzialmente a risparmiare denaro sull'acquisto del tuo nuovo iPhone.

Fonte:

– Sito web ufficiale di permuta di Apple