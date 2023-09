I thread di Instagram introducono la funzione di ricerca per parole chiave

Threads di Instagram, l'app di messaggistica progettata per allontanare gli utenti dai social network rivali, ha introdotto una nuova funzionalità di ricerca per parole chiave. In precedenza, gli utenti di Threads potevano cercare solo altri account, ma l'aggiunta della ricerca per parole chiave ora consente loro di cercare post in base a termini specifici. La funzionalità è disponibile in inglese e spagnolo in diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Argentina, India e Messico. La nuova funzionalità di ricerca è disponibile sia sulla versione mobile di Threads che sul sito web, lanciato ad agosto.

La funzione di ricerca per parole chiave è stata una delle aggiunte più richieste dagli utenti di Threads. La possibilità di cercare post ora allinea Threads con altri social network come X (precedentemente noto come Twitter) e Bluesky, che già offrono funzionalità simili. Per accedere alla funzione di ricerca, gli utenti possono selezionare l'icona Cerca e digitare la parola chiave o il termine. I risultati della ricerca mostreranno account o post corrispondenti.

Dal suo lancio a luglio, Threads ha attirato oltre 100 milioni di nuovi utenti. Tuttavia, il numero di utenti giornalieri attivi ha iniziato a diminuire dopo il picco del 7 luglio. Al 26 luglio, l'utilizzo quotidiano era sceso del 70% e tra il 7 luglio e il 7 agosto il numero di utenti è diminuito del 79%. Per mantenere gli utenti coinvolti, Threads ha lavorato per aggiungere nuove funzionalità e migliorare quelle esistenti. La recente aggiunta della ricerca per parole chiave mira a riconquistare o attirare nuovi utenti.

Alcune funzionalità che gli utenti continuano a richiedere includono un pulsante di modifica, una funzione di messaggistica diretta e un sistema di hashtag. Il lancio del sito web in agosto ha rappresentato uno sviluppo significativo poiché in precedenza Threads era accessibile solo come app mobile. I thread continuano ad evolversi e ad apportare modifiche per soddisfare le richieste degli utenti e stare al passo con altre piattaforme di social media.

