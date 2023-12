La nuova frontiera degli antibiotici: l’estrazione di specie estinte

Un approccio rivoluzionario alla scoperta degli antibiotici sta riportando gli scienziati all’età della pietra. Con l’aumento della resistenza antimicrobica che causa quasi 5 milioni di morti ogni anno a livello globale, i ricercatori si rivolgono alle specie estinte per trovare potenziali soluzioni. Guidato dal pioniere della bioingegneria César de la Fuente, un team sta utilizzando l'intelligenza artificiale per estrarre informazioni genetiche da creature come i Neanderthal, i mammut lanosi e i bradipi giganti.

Attraverso la loro ricerca, gli scienziati hanno identificato piccole molecole proteiche con poteri di lotta contro i batteri che potrebbero ispirare nuovi farmaci per combattere le infezioni negli esseri umani. Questo lavoro pionieristico non solo offre potenziali soluzioni al problema urgente della resistenza antimicrobica, ma amplia anche il modo in cui viene affrontata la scoperta di farmaci.

Analizzando il DNA di specie estinte da tempo, i ricercatori hanno scoperto nuove sequenze e tipi di molecole che non sono mai stati trovati negli organismi viventi. Queste molecole rappresentano un’opportunità unica per colpire gli agenti patogeni che causano problemi oggi, poiché i batteri non li hanno mai affrontati prima.

Sebbene questo approccio possa sembrare non convenzionale, gli esperti concordano sul fatto che sono assolutamente necessarie nuove prospettive per combattere la resistenza antimicrobica. Michael Mahan, professore all’Università della California, Santa Barbara, ritiene che un approccio multidimensionale sia essenziale per risolvere la crisi degli antibiotici. Se guardare al passato può fornire potenziali soluzioni per il futuro, Mahan lo sostiene pienamente.

Tradizionalmente, gli antibiotici derivano da batteri e funghi presenti nel suolo. Tuttavia, l’uso eccessivo di questi farmaci ha portato ad un aumento della resistenza. Gli scienziati stanno ora esplorando opzioni alternative, tra cui i fagi (virus che mangiano i batteri) e i peptidi antimicrobici (AMP) prodotti da vari organismi. Gli AMP hanno un’ampia gamma di proprietà antimicrobiche e distruggono le membrane batteriche in più siti, rendendo meno probabile la resistenza ai farmaci.

Mentre attualmente esistono alcuni antibiotici a base peptidica in uso clinico, come la colistina, che è prodotta da AMP a base di batteri, la ricerca di nuovi AMP continua. Sorprendentemente, AMP promettenti sono stati trovati in fonti inaspettate, come gli aghi di pino e il sangue del drago di Komodo.

L’uso di metodi computazionali è stato parte integrante di questa ricerca. Addestrando un algoritmo di intelligenza artificiale a riconoscere la potenziale attività antimicrobica in siti frammentati di proteine ​​umane, gli scienziati sono stati in grado di identificare antiche controparti con potenziali proprietà terapeutiche.

Mentre la ricerca di nuovi antibiotici porta gli scienziati in una spedizione nel tempo, li attende il potenziale per scoperte rivoluzionarie e lo sviluppo di farmaci innovativi. La fusione del DNA antico con la tecnologia moderna ha aperto una nuova frontiera nella lotta contro i superbatteri, offrendo speranza per un futuro più sano.