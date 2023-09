La Federal Reserve è lungi dall’emettere una propria valuta digitale, afferma un alto funzionario di regolamentazione

By

Il vicepresidente per la vigilanza della Federal Reserve, Michael Barr, ha affermato che la banca centrale è "lontana" dal prendere una decisione sull'emissione di una propria valuta digitale. Barr ha sottolineato che la Fed procederà con una valuta digitale solo con il chiaro sostegno del presidente e con l’autorizzazione della legislazione del Congresso. Ha sottolineato che la Fed deve comprendere a fondo le implicazioni e i compromessi introdotti dalle valute digitali delle banche centrali (CBDC), poiché la Fed è sia l’emittente della valuta statunitense che un operatore nel sistema dei pagamenti.

Le osservazioni di Barr sono in linea con quelle del presidente della Fed Jerome Powell, il quale ha anche affermato che la Fed non andrà avanti con una valuta digitale senza l'autorizzazione esplicita del Congresso. C’è stato scetticismo intorno all’idea di una valuta digitale, con preoccupazioni sollevate dal settore bancario e da alcuni membri del Congresso riguardo alla concentrazione del potere nelle mani della Fed.

Per quanto riguarda le valute digitali emesse al di fuori dei canali ufficiali, Barr ha espresso profonda preoccupazione per il fatto che le stablecoin possano prendere piede nel sistema finanziario senza una supervisione sufficiente. Le stablecoin, asset digitali ancorati a una valuta come il dollaro statunitense, hanno attirato l’attenzione di regolatori e legislatori a causa della mancanza di un quadro normativo e di supervisione.

Barr ha sottolineato che le banche interessate a trattare con le stablecoin devono ottenere l'approvazione delle proprie autorità di vigilanza e stabilire solide misure di gestione del rischio. Tuttavia, ha riconosciuto che la politica della Fed si applica solo alle banche sotto la sua diretta supervisione, lasciando spazio ad altre banche monitorate dal governo per andare oltre.

Barr ha sottolineato l'importanza di stabilire il giusto quadro legislativo e normativo prima che emergano rischi significativi dall'uso delle stablecoin come mezzo di pagamento diffuso e riserva di valore. Ciò è fondamentale per salvaguardare la stabilità finanziaria, mantenere una politica monetaria efficace e proteggere l’integrità del sistema dei pagamenti statunitense.

Fonte: Pete Schroeder, Thomson Reuters.