La sfida di raggiungere l’anonimato negli ecosistemi delle risorse digitali

La Federal Reserve ha pubblicato un documento in cui discute i limiti del raggiungimento dell’anonimato simile al contante negli ecosistemi delle risorse digitali. Il documento sostiene che il desiderio di anonimato è spesso basato su un’idea sbagliata di come funzionano i sistemi digitali. Nonostante la crittografia e altre misure di sicurezza, piccole informazioni possono comunque trapelare attraverso i registri delle attività e gli audit trail, rendendo praticamente impossibile il completo anonimato.

Sebbene il documento riconosca che i sistemi digitali non possono fornire lo stesso livello di anonimato del contante, non affronta il diffuso riconoscimento che il denaro digitale sostituirà gradualmente il contante, sradicando ogni potenziale di anonimato in futuro. Questo è un punto chiave che molte persone comprendono istintivamente.

Il documento copre vari tipi di sistemi, comprese le blockchain pubbliche e autorizzate, ma è scritto chiaramente dal punto di vista della banca centrale. Distingue tra il livello di emissione e il livello di circolazione, un concetto comunemente associato alle valute digitali delle banche centrali (CBDC).

Una strategia sulla privacy suggerita nel documento prevede l’adozione di approcci ibridi invece di fare affidamento su un unico metodo. Ad esempio, un approccio comune per le CBDC è quello di consentire pagamenti di piccolo valore senza richiedere controlli Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML). Tuttavia, ciò apre la strada agli attori illeciti per dividere transazioni più grandi in importi minori per aggirare i controlli.

Il documento evidenzia inoltre le conseguenze indesiderate della divulgazione intenzionale dei dati. Le funzionalità di miglioramento della privacy spesso comportano un pesante carico di calcolo, che può comportare scarse prestazioni delle transazioni. L'utente può scegliere di disabilitare queste funzionalità al fine di accelerare il regolamento, compromettendo inconsapevolmente la propria privacy e quella dell'intero sistema di pagamento.

I problemi di privacy e usabilità sono fattori cruciali che potrebbero determinare il successo o il fallimento delle CBDC. Le preoccupazioni sulla privacy hanno guadagnato terreno, con il pubblico che mette in dubbio il potenziale uso improprio delle informazioni personali da parte dei governi. Inoltre, se le CBDC non offrono vantaggi significativi in ​​termini di usabilità rispetto alle soluzioni private esistenti, potrebbero avere difficoltà a ottenere l’accettazione tra la popolazione generale.

L’esplorazione della Federal Reserve delle strategie sulla privacy negli ecosistemi delle risorse digitali evidenzia le complessità e le sfide nel raggiungimento dell’anonimato. Serve a ricordare che, sebbene la privacy sia una caratteristica desiderabile, potrebbe non essere realistico aspettarsi un completo anonimato simile al contante nei sistemi digitali.

Fonti: Federal Reserve, Financial Times, RBC

Definizioni:

– Privacy: lo stato o la condizione di essere liberi da intrusioni o divulgazioni non autorizzate di informazioni personali.

– Ecosistemi di risorse digitali: la rete di piattaforme e sistemi che facilitano la creazione, l’archiviazione e il trasferimento di risorse digitali come le criptovalute.

– Anonimato: lo stato di essere anonimo o non identificabile. Nel contesto dei sistemi digitali, si riferisce alla capacità di condurre transazioni o attività senza rivelare la propria vera identità.

– Valuta digitale della banca centrale (CBDC): una forma digitale della valuta fiat di un paese emessa e regolata dalla banca centrale.