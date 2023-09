Proteggiti dall'aumento delle truffe delle app beta, avverte l'FBI

By

L'installazione delle versioni beta delle app è diventata una pratica popolare tra gli appassionati di tecnologia che desiderano provare le funzionalità più recenti prima di chiunque altro. Tuttavia, il Federal Bureau of Investigation (FBI) invita alla cautela, poiché i criminali informatici hanno iniziato ad approfittare di questa tendenza per effettuare truffe e attacchi di phishing.

Le app beta sono versioni pre-release delle app che gli sviluppatori distribuiscono agli utenti a scopo di test e feedback. Sfortunatamente, queste app beta vengono ora utilizzate per incorporare codice dannoso, esponendo gli utenti al rischio di furto di identità, frode finanziaria e compromissione dei dispositivi.

L'FBI avverte che queste app beta dannose spesso si mascherano da app legittime, utilizzando nomi, immagini e descrizioni simili per ingannare gli utenti. I criminali informatici utilizzano il phishing o le truffe romantiche per stabilire una comunicazione con le loro vittime. Una volta stabilita la connessione, convincono gli utenti a installare un’app mobile beta, promettendo incentivi interessanti come pagamenti ingenti.

Il tipo più comune di truffa delle app beta riguarda gli scambi di criptovaluta. Le vittime vengono indotte con l'inganno a inserire i dettagli del proprio conto per effettuare pagamenti per investire in criptovalute. Tuttavia, i fondi e le informazioni personali forniti vengono effettivamente trasferiti ai criminali informatici.

Per proteggersi dal cadere vittima di queste truffe, l’FBI ha fornito diverse raccomandazioni. Prima di installare qualsiasi app beta, controlla sempre le recensioni degli sviluppatori e dei clienti dell'app. Inoltre, evita di inviare pagamenti a persone che non hai incontrato o con cui hai interagito solo online. Prestare attenzione nel condividere informazioni personali o finanziarie tramite e-mail o messaggi ed evitare di aprire allegati sospetti o fare clic su collegamenti inaspettati.

È essenziale prestare attenzione quando si ricevono messaggi urgenti o minacciosi e verificare la legittimità dei collegamenti passando il mouse sopra di essi. Rimani vigile e scettico nei confronti delle e-mail o dei messaggi che sembrano sospetti. Mantieni aggiornato il tuo software per proteggerlo dalle vulnerabilità, controlla le autorizzazioni delle app e disinstalla le applicazioni inutilizzate per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza.

Per proteggersi dalle truffe delle app beta è necessario rimanere informati, essere cauti e adottare buone abitudini di sicurezza online. Seguendo questi consigli, puoi contribuire a salvaguardare le tue informazioni personali e le tue risorse finanziarie dai criminali informatici.

Fonte:

Definizioni:

– App beta: versioni pre-release delle app che gli sviluppatori distribuiscono agli utenti per test e feedback.

– Truffe di phishing: tentativi fraudolenti di ingannare le persone fingendosi un’entità affidabile per rubare informazioni personali o dettagli finanziari.

– Truffe romantiche: truffe online in cui i criminali informatici stabiliscono false relazioni con le vittime per sfruttarle finanziariamente.