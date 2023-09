L'evoluzione dell'iPhone: uno sguardo ai modelli iconici

By

Con il lancio della line-up iPhone 15 ormai alle porte, prendiamoci un momento per riflettere sull'evoluzione dello smartphone di punta di Apple. Dall'introduzione dell'iPhone originale nel 2007, Apple ha costantemente mirato a offrire un'esperienza utente migliore rispetto ai suoi concorrenti. Anche se l'azienda potrebbe non essere sempre la prima a commercializzare determinate funzionalità, dà la priorità a farlo bene.

L'iPhone originale del 2007 ha rivoluzionato il settore degli smartphone eliminando lo stilo e introducendo un'interfaccia utente controllata con le dita. L'iPhone 3G nel 2008 ha portato una connettività più veloce e l'introduzione dell'App Store. L'iPhone 4 del 2010 presentava un design più sottile, una fotocamera frontale e l'introduzione di FaceTime.

Nel 2016, Apple ha lanciato l'iPhone SE, un ritorno al design dell'iPhone 4 che piaceva a chi cercava un dispositivo più tascabile o un'opzione a basso costo. Gli iPhone 7 e 7 Plus nel 2016 hanno introdotto la resistenza all'acqua e la controversa rimozione del jack per le cuffie. L'iPhone X nel 2017 ha inaugurato l'era del design a tutto schermo e del Face ID.

La serie iPhone 12 nel 2020 ha introdotto l'iPhone 12 mini, offrendo funzionalità di punta in un fattore di forma più piccolo. Funzionalità degne di nota includevano MagSafe, uno zoom ottico migliorato e una modalità notturna migliorata per fotografi e operatori video.

Guardando al futuro, le funzionalità previste per la serie iPhone 14 nel 2022 includono SOS di emergenza via satellite, un nuovo sensore per fotocamera da 48 MP, l'introduzione dell'Isola Dinamica e un display sempre attivo.

Ognuno ha il suo modello di iPhone preferito e per me l'iPhone SE originale, con la sua tascabilità e il design piatto, occupa un posto speciale. L'iPhone X è stato un enorme passo avanti e la modalità notturna e le funzionalità di fotografia RAW dell'iPhone 12 hanno cambiato le regole del gioco.

Quali sono i vostri modelli di iPhone preferiti? Esprimi il tuo voto nel sondaggio e condividi le tue ragioni nei commenti qui sotto.

Fonte: CNN