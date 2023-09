Apple Watch Series 9: prestazioni migliorate e maggiore precisione di Trova la mia persona

Il nuovo Apple Watch Series 9 introduce numerosi interessanti aggiornamenti che miglioreranno l'esperienza dell'utente. Sebbene non vi sia alcuna riprogettazione hardware visibile o nuovi sensori di salute, la Serie 9 vanta un processore a banda ultra larga aggiornato. Questo aggiornamento del processore, noto come S9, rappresenta il primo vero incremento delle prestazioni in tre anni, fornendo un significativo aumento di velocità e una migliore reattività rispetto ai modelli precedenti.

Oltre alle prestazioni migliorate, l'Apple Watch Series 9 offre una maggiore luminosità, raggiungendo fino a 2000 nit per una migliore visibilità in pieno giorno e fino a 1 nit quando è oscurato. Un miglioramento notevole è l’elaborazione sul dispositivo dei comandi vocali di Siri, con conseguenti tempi di risposta più rapidi. Gli utenti possono ora chiedere a Siri informazioni sul ritmo del sonno, sulla frequenza cardiaca durante la camminata, sul livello di attività e persino registrare dati sanitari come il peso o l'assunzione di farmaci utilizzando solo la voce. Le query sulla salute di Siri verranno estese a più lingue entro la fine dell'anno.

Apple ha anche introdotto un nuovo modo di impartire comandi con la funzione Doppio tocco. Gli utenti possono semplicemente toccare due volte il dito e il pollice per rispondere alle chiamate, fermare i timer ed eseguire altre azioni rapide. Questa funzionalità sarà disponibile il mese prossimo.

Nonostante la maggiore luminosità e le funzionalità migliorate, l'Apple Watch Series 9 mantiene una durata della batteria "tutto il giorno" di 18 ore. La nona serie è disponibile per il preordine a partire da oggi, con spedizione fissata per il 9 settembre 22. Il prezzo di partenza per l'Apple Watch Serie 2023 è $ 9.

Per chi fosse interessato alle opzioni di personalizzazione, oggi è possibile ordinare anche i nuovi cinturini Hermes e Nike per Apple Watch, che saranno disponibili nei negozi dal 22 settembre. I modelli in alluminio della Serie 9 sono disponibili in vari colori, tra cui starlight, mezzanotte, argento, (PRODUCT)RED e rosa, mentre l'edizione in acciaio inossidabile è disponibile in oro, argento e grafite. L'edizione Hermes offre opzioni in acciaio inossidabile in argento o nero siderale.

Nel complesso, l'Apple Watch Series 9 apporta il tanto atteso incremento delle prestazioni e funzionalità migliorate alla popolare linea di smartwatch. Con il suo processore aggiornato, le funzionalità Siri migliorate e nuove funzionalità come il doppio tocco per azioni rapide, la Serie 9 promette di fornire un'esperienza utente migliorata.

