Principio di incertezza quantistica ridefinito dai ricercatori giapponesi

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Kyushu e dell’Università di Elettro-Comunicazioni in Giappone ha ridefinito il principio di indeterminazione nella fisica quantistica. Il principio di indeterminazione, formulato per la prima volta da Werner Heisenberg negli anni '1920, afferma che esiste un limite alla precisione con cui si possono misurare la posizione e la quantità di moto di un sistema quantistico.

I ricercatori hanno ampliato la precedente comprensione del principio di indeterminazione dimostrando che si applica anche a quantità osservabili continue o illimitate, come la posizione. Il tradizionale principio di incertezza affermava che, sebbene non sia possibile misurare la posizione e la quantità di moto di un oggetto quantistico con precisione arbitraria, era comunque possibile misurare accuratamente la posizione stessa. Tuttavia, la nuova ricerca rivela che anche la posizione non può essere misurata con precisione quando si utilizzano misurazioni naturali che soddisfano la conservazione della quantità di moto.

Lo studio si basa sul teorema di Wigner-Araki-Yanase (WAY), un perfezionamento del principio di indeterminazione, dimostrandone l'applicabilità a variabili continue e illimitate. Il teorema WAY in precedenza si applicava solo a quantità come lo spin di una particella, che può assumere solo valori discreti e limitati.

I ricercatori sottolineano che le loro scoperte sono significative poiché forniscono una risposta definitiva a un problema di lunga data della fisica quantistica. Il loro lavoro contribuisce a una comprensione più profonda dei limiti intrinseci e dei principi fondamentali della meccanica quantistica.

Sebbene gli aspetti tecnici della ricerca possano essere complessi, le implicazioni sono di vasta portata. Il principio di incertezza ridefinito ha implicazioni per varie aree della fisica quantistica e può potenzialmente avere un impatto su futuri esperimenti e misurazioni sul campo.

Nel complesso, questo studio evidenzia i progressi in corso nella nostra comprensione della fisica quantistica e l’importanza di rivalutare e perfezionare continuamente principi di vecchia data. Con il progresso della tecnologia e della conoscenza scientifica, i ricercatori continuano ad ampliare i confini della nostra comprensione del mondo quantistico.