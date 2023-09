Il nuovo iPhone 15 di Apple sarà dotato di porta USB-C, nel mezzo delle preoccupazioni sui rifiuti elettronici

Apple è pronta a lanciare la sua ultima gamma di iPhone, l’iPhone 15, e i rapporti indicano che i nuovi modelli saranno dotati di una porta USB-C invece della porta Lightning proprietaria di Apple. Questo cambiamento è in risposta alle nuove norme dell’Unione Europea che richiedono che i dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni siano dotati di un connettore universale entro la fine del 2024. L’UE mira a standardizzare i connettori per ridurre i costi e migliorare la comodità per i consumatori.

Sebbene Apple abbia confermato la propria conformità alle norme dell’UE, l’azienda ha espresso preoccupazione per quanto riguarda i rifiuti elettronici e l’innovazione. Imponendo un cavo singolo si ha un potenziale impatto negativo sui produttori che hanno costruito ecosistemi attorno ad altri connettori di lunga data.

Gli esperti hanno espresso preoccupazione per le conseguenze a breve termine di questa transizione, poiché milioni di cavi Lightning di Apple potrebbero improvvisamente diventare obsoleti. Il passaggio a USB-C porterà senza dubbio vantaggi ai consumatori nel lungo periodo, poiché saranno in grado di utilizzare un unico cavo su un’ampia gamma di dispositivi. Tuttavia, la sfida immediata risiede nel gestire le montagne di rifiuti elettronici generati da cavi ridondanti.

Importanti esponenti del settore sottolineano la necessità di una maggiore istruzione sullo smaltimento responsabile dei rifiuti elettronici. Sebbene l’adozione dell’USB-C possa far risparmiare ai consumatori fino a 213 milioni di sterline all’anno sull’acquisto non necessario di caricabatterie, il crescente problema dei rifiuti elettronici richiede un’attenzione urgente. Il rilascio annuale di nuovi dispositivi e la domanda dei consumatori per la tecnologia più recente contribuiscono già a un volume significativo di rifiuti elettronici in tutto il mondo.

Il cavo Lightning di Apple, introdotto con l'iPhone 5 nel 2012, è diventato uno standard per numerosi dispositivi e accessori Apple. Questo improvviso passaggio a USB-C rende obsoleti tutti i prodotti basati su Lightning, aggiungendosi al già crescente problema dei rifiuti elettronici.

Per affrontare questo problema, l’industria tecnologica deve intraprendere azioni positive e migliorare i metodi di smaltimento delle apparecchiature a fine vita. Senza iniziative adeguate per educare i consumatori allo smaltimento responsabile dei rifiuti elettronici, vi è il rischio di un forte aumento della quantità di tecnologia basata su Lightning Port inviata alle discariche nei prossimi anni.

Oltre ai nuovi iPhone, Apple dovrebbe svelare le nuove generazioni dei suoi auricolari Apple Watch e AirPod durante l'evento dal vivo. Il passaggio dell'azienda verso l'USB-C rappresenta un passo verso la conformità alle normative UE, ma evidenzia anche l'urgente necessità di pratiche sostenibili nel settore elettronico.

