Valute digitali e piano di de-dollarizzazione per la Cina e i suoi alleati

Secondo un importante accademico cinese, le valute digitali contribuiranno alla de-dollarizzazione della Cina e dei suoi alleati. Huang Qicai, vicedirettore dell'Accademia delle scienze sociali del Fujian, ha espresso questo punto di vista in un articolo per il Guangming Daily. Huang ha affermato che il processo di de-dollarizzazione è già iniziato in varie nazioni e porterà alla multipolarizzazione della valuta mondiale mentre le nazioni si sforzano di prendere le distanze dal dollaro statunitense.

Huang ritiene che le valute legali digitali, come lo yuan digitale cinese, svolgeranno un ruolo in questo processo a lungo termine. Secondo lui, le valute digitali internazionali hanno il potenziale per innovare e contribuire alla de-dollarizzazione. Mentre le applicazioni della valuta digitale continuano a maturare, Huang propone la possibilità che una “valuta mondiale” super sovrana emerga e diventi il ​​centro del sistema di governance monetaria internazionale. Anche se Huang non afferma esplicitamente che lo yuan digitale cinese dovrebbe svolgere questo ruolo, nel suo articolo menziona la piattaforma di pagamento BRICS, BRICS Pay.

BRICS Pay è una futura piattaforma di pagamenti digitali decentralizzati. Huang sottolinea che se le sfide dell’interoperabilità potessero essere risolte, le valute digitali delle banche centrali (CBDC) potrebbero essere integrate con BRICS Pay. In particolare, Cina, Russia e Brasile hanno compiuto progressi significativi con i rispettivi progetti di valuta digitale. Huang afferma che le CBDC potrebbero effettivamente contribuire alla de-dollarizzazione attraverso transazioni transfrontaliere bilaterali o multilaterali agevolate da progetti di ponti valutari digitali.

Un altro aspetto cruciale sottolineato da Huang è la necessità di abbattere il dominio del sistema di messaggistica bancaria SWIFT, controllato dagli Stati Uniti. Afferma che è necessario che gli alleati cinesi promuovano vigorosamente la de-dollarizzazione in settori chiave come l’energia e le materie prime. Huang suggerisce che gli scambi di valuta e gli accordi con i paesi produttori di materie prime utilizzando le valute locali e lo yuan indeboliscono gradualmente il legame tra petrolio e dollaro USA.

In conclusione, le valute digitali, in particolare lo yuan digitale cinese, hanno il potenziale per aiutare il processo di de-dollarizzazione. Promuovendo l’uso di valute fiat digitali e affrontando le sfide dell’interoperabilità, nazioni come la Cina e i suoi alleati possono ridurre la loro dipendenza dal dollaro statunitense e promuovere la multipolarizzazione delle valute mondiali.

