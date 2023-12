L'integrazione di arginina stimola la crescita e la produzione di astaxantina nelle alghe

I ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze hanno scoperto che l'integrazione di arginina può migliorare significativamente la crescita e la produzione di astaxantina nell'Haematococcus pluvialis, un tipo di alghe.

L'astaxantina è ampiamente riconosciuta per le sue proprietà antiossidanti e viene utilizzata in vari settori come quello alimentare, farmaceutico, medicinale e cosmetico. L'H. pluvialis è una fonte naturale di astaxantina, il che lo rende al centro della ricerca per metodi di produzione economici ed efficienti.

Lo studio, pubblicato su Bioresource Technology, mirava a identificare le sostanze che potrebbero effettivamente migliorare la crescita e la produzione di astaxantina nell'H. pluvialis. Confrontando vari additivi, i ricercatori hanno scoperto che l'arginina ha dimostrato l'effetto più significativo ed economico sulle alghe.

I ricercatori hanno scoperto che l'arginina agisce stimolando percorsi specifici nelle alghe, portando all'attivazione di geni associati a carotenoidi e lipidi. Inoltre, l’arginina migliora l’utilizzo del carbonio nelle alghe e aumenta l’espressione dei geni coinvolti nella produzione di lipidi e astaxantina. Questi effetti combinati determinano una maggiore crescita delle alghe, livelli elevati di astaxantina e una maggiore produzione di lipidi.

Questa scoperta ha il potenziale per rivoluzionare la produzione di astaxantina. Utilizzando l'integrazione di arginina, i ricercatori possono ottimizzare le condizioni di crescita dell'H. pluvialis, garantendo un processo di produzione più efficiente e sostenibile. Inoltre, l’uso di un additivo economico come l’arginina garantisce che l’astaxantina possa essere prodotta su scala più ampia, soddisfacendo la crescente domanda in vari settori.

Verranno condotte ulteriori ricerche per esplorare il dosaggio ottimale e le condizioni di coltivazione per l'integrazione di arginina. L’obiettivo è sviluppare un metodo scalabile ed economicamente vantaggioso per la produzione su larga scala di astaxantina. Con le sue potenti proprietà antiossidanti e le sue varie applicazioni, l’astaxantina è molto promettente per migliorare la salute e il benessere umano.