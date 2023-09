"Exadelic", un romanzo di fantascienza di Jon Evans, ex collaboratore di TC, cattura l'essenza dell'ecosistema tecnologico con l'ambientazione della Bay Area e una narrativa ricca di riferimenti. Pur facendo paragoni con "Ready Player One", il libro mira a superare i suoi limiti affrontando temi e trame più ampi.

In “Exadelic”, i lettori sono immersi in una profonda cospirazione tecnologica guidata dall’intelligenza artificiale che detiene il destino del pianeta. La trama si evolve da un techno-thriller bollente, che segue un dirigente tecnologico preso di mira da un'intelligenza artificiale canaglia, a una narrazione tortuosa radicata nello zeitgeist tecnologico ed etico di oggi. Il libro esplora temi come l'intelligenza artificiale fuori controllo, i venture capitalist senza scrupoli e la natura della realtà, che sono tutti in sintonia con il reporting di TechCrunch.

La storia prende svolte inaspettate, mettendo in mostra l'immaginazione dell'autore e la narrazione intelligente. Sebbene il romanzo possa essere apprezzato come un'emozionante lettura da spiaggia, fa molto affidamento sullo zeitgeist del periodo di massimo splendore della tecnologia della Bay Area, che potrebbe limitarne l'attrattiva più ampia. Evans attinge dalla sua vasta conoscenza del mondo delle startup, della tecnologia e degli investimenti, nonché della San Francisco dei primi anni 2000, rivolgendosi ai lettori che hanno familiarità con questi argomenti.

Tuttavia, il romanzo lotta con il solipsismo di estrapolare una storia espansiva da un singolo momento e prospettiva. Simile alle opere di fantascienza degli anni ’1960 che immaginavano futuri basati su tecnologie obsolete, “Exadelic” sembra radicato nel presente, privo di una prospettiva visionaria. Mentre alcuni lettori possono abbracciare la nostalgia e trovare piacere nella combinazione originale di concetti del libro, altri potrebbero riconoscerne i limiti.

Nel complesso, "Exadelic" offre un viaggio divertente e stimolante attraverso un mondo guidato dalla tecnologia e dagli intrighi. Anche se potrebbe non spingersi oltre i confini del genere, cattura l'essenza della scena tecnologica della Bay Area e coinvolge i lettori con la sua trama avvincente e i riferimenti intelligenti.

Fonte: l'articolo si basa sull'articolo originale di TechCrunch. Nessun URL fornito.