L'influenza dei social media sulla durata della musica pop

L’industria musicale ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni, in parte dovuti all’influenza delle piattaforme di social media come TikTok. Nathan Hubbard, ex dirigente musicale, ha condiviso i suoi pensieri sull'album "GUTS" di Olivia Rodrigo, affermando che la sua durata di 39 minuti è il risultato della "continua TikTokizzazione di questa era della musica". Sebbene i social media abbiano indubbiamente influenzato il formato della musica pop, questo fenomeno non è esclusivo di TikTok.

Nel corso della storia, l’industria musicale si è evoluta parallelamente ai progressi nelle tecnologie di registrazione e trasmissione audio. I singoli pop pubblicati su vinile erano limitati dai vincoli fisici del mezzo e dalla necessità di riproduzione radiofonica. La scrittura di canzoni doveva catturare l'attenzione tra gli spot pubblicitari, portando a brani più brevi e accattivanti. I dischi in vinile potevano contenere un massimo di 22 minuti di audio per lato, il che ha influenzato la sequenza dei primi album pop.

Album come “Born To Run” di Bruce Springsteen e “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” ha registrato un tempo di circa 39 minuti, simile a “GUTS” di Olivia Rodrigo. Questa durata derivava dalle limitazioni dei dischi in vinile, che potevano contenere circa 20 minuti per lato. Anche nell’era dello streaming, dove non esistono più vincoli fisici, continua la tradizione dei circa 39 minuti di durata di un album.

Le pop star moderne, tra cui Olivia Rodrigo, aderiscono ancora alle norme stabilite del settore incorporando al tempo stesso le nuove tendenze. L’era dello streaming incoraggia i single più brevi e motivati, ma l’influenza delle pratiche del passato rimane. L'album di Rodrigo segue il formato strofa-ritornello-strofa-ritornello-ponte-ritornello, una formula prevalente da decenni. La durata di 39 minuti non è un risultato diretto di TikTok ma piuttosto una continuazione delle tradizioni del settore.

Sebbene i social media svolgano un ruolo significativo nel plasmare il panorama musicale, è fondamentale riconoscere il contesto storico più ampio che ha influenzato la durata degli album. La durata di 39 minuti rappresenta un equilibrio tra esigenze commerciali, limitazioni fisiche e aspettative degli ascoltatori di musica pop. Il settore rimane un ecosistema complesso in cui una profonda comprensione delle sue sfumature è essenziale per un’analisi accurata.

