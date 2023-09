Apple presenta iPhone 15, il nuovo Apple Watch e gli AirPods all'evento sul prodotto

Apple Inc. ha annunciato l’evento di prodotto più atteso dell’anno, dove presenterà l’iPhone 15, i nuovi modelli di Apple Watch e gli ultimi AirPods. L'evento, chiamato “Wonderlust”, avrà luogo il 12 settembre presso la sede Apple a Cupertino, in California.

Il clou dell'evento sarà la linea iPhone 15 Pro, che presenterà aggiornamenti e miglioramenti significativi. Inoltre, Apple discuterà anche dei suoi prossimi aggiornamenti software, tra cui iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10.

iPhone, Apple Watch e AirPods sono i prodotti principali dell'ecosistema Apple e contribuiscono a circa il 60% delle entrate complessive dell'azienda. Apple spera che il lancio dell’iPhone 15 la aiuti a riprendersi dal crollo delle vendite e attiri i clienti ad aggiornare i propri dispositivi.

Un cambiamento notevole nell'uscita dell'iPhone di quest'anno è il passaggio allo standard USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, che potrebbe migliorare le prestazioni ma potrebbe potenzialmente turbare i consumatori. Questa sarà la seconda volta che Apple cambierà la porta dell'iPhone, dopo il passaggio precedente avvenuto nel 2012.

L'iPhone 15 sarà disponibile in quattro modelli: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. I modelli base avranno lati in alluminio e retro in vetro, mentre i modelli Pro di fascia alta presenteranno un nuovo design con lati in titanio, aspetto spazzolato e retro in vetro smerigliato. I modelli pro avranno anche cornici più sottili, grazie a un nuovo processo di produzione chiamato LIPO.

I modelli Pro saranno dotati di un chip A17 più veloce basato su un nuovo processo di produzione a 3 nanometri, che offre prestazioni e durata della batteria migliori. Inoltre, i modelli Pro avranno significativi aggiornamenti della fotocamera, inclusi teleobiettivi e obiettivi ultrawide migliorati, nonché un sistema teleobiettivo aggiornato con funzionalità di zoom hardware.

Tutti i nuovi iPhone saranno dotati del semiconduttore a banda ultralarga “U2” per capacità di localizzazione migliorate. Passeranno inoltre da Lightning a USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, con velocità di trasferimento maggiori esclusive dei modelli Pro.

Durante l'evento, Apple presenterà anche l'Apple Watch Series 9 nelle dimensioni attuali di 41 mm e 45 mm. Si prevede che l'azienda lancerà anche la seconda generazione Ultra, anche se i dettagli su questo modello sono scarsi.

Nel complesso, l'evento sui prodotti Apple è molto atteso, poiché l'azienda mira ad attirare i consumatori con i suoi ultimi modelli di iPhone, aggiornamenti software e progressi di Apple Watch. L'evento fornirà inoltre approfondimenti sulla strategia di Apple per superare le sfide del mercato, tra cui il crollo delle vendite e le preoccupazioni in Cina.

Fonte: Bloomberg