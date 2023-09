Gli investitori sono preoccupati per i limiti imposti dalla Cina agli iPhone e per la ripresa del dollaro

Gli investitori attendono con impazienza la fine della settimana poiché le preoccupazioni per le restrizioni cinesi sugli iPhone e la recente impennata del dollaro hanno messo in ombra i mercati. Apple ha registrato un calo significativo della capitalizzazione di mercato, pari a 200 miliardi di dollari, a causa delle segnalazioni secondo cui la Cina limita l’uso degli iPhone da parte dei dipendenti statali. Questa notizia non ha colpito solo Apple, ma ha avuto un impatto anche sul più ampio settore tecnologico statunitense e sui principali fornitori Apple in Asia. La Cina è un mercato critico per Apple e qualsiasi restrizione nel Paese può avere conseguenze sostanziali per l’azienda e i suoi fornitori.

Al contrario, la cinese Huawei Technologies ha avviato le prevendite per il suo ultimo smartphone, il Mate 60 Pro+, che ha attirato l'attenzione in tutto il mondo per il suo successo nel superare le sanzioni statunitensi. Questi sviluppi contrastanti nel settore tecnologico evidenziano la volatilità e l’imprevedibilità del mercato.

Un altro fattore che influenza le dinamiche del mercato è l'aumento dei rendimenti statunitensi, che ha portato al recente predominio del dollaro. I trader ritengono che i tassi di interesse elevati persisteranno nel prossimo futuro, rendendo difficile per le principali valute superare la forza del dollaro entro la fine dell'anno. Il continuo apprezzamento del dollaro rispetto a un paniere di valute non solo ha fatto sì che lo yuan interno raggiungesse il minimo degli ultimi 16 anni, ma ha anche esercitato pressione sullo yen, spingendo gli operatori a rimanere vigili per possibili interventi.

Con l’apertura dei mercati europei, gli investitori si preparano ad un fine settimana potenzialmente turbolento. L'indice paneuropeo STOXX 600 ha registrato sette giorni consecutivi di perdite, segnando la sua peggiore performance da febbraio 2018. Inoltre, l'attenzione del mercato si sposta verso la catena di supermercati francese Casino, gravata dai debiti, che rischia l'esclusione dall'indice azionario SBF-120 di Parigi. una misura delle grandi aziende.

In sintesi, le preoccupazioni relative alle restrizioni cinesi sugli iPhone e all'impennata del dollaro hanno provocato un'atmosfera di mercato volatile. Il calo della capitalizzazione di mercato di Apple, il successo del lancio dello smartphone Huawei e la performance travolgente del dollaro servono da avvertimento per gli investitori sulla volatilità e l'imprevedibilità del mercato globale.

Definizioni:

– Capitalizzazione di mercato: il valore totale delle azioni in circolazione di una società.

– Strateghi Forex: esperti che analizzano e prevedono i movimenti valutari nel mercato dei cambi.

– Yuan onshore: lo yuan cinese viene scambiato nella Cina continentale.

– Yen: la valuta del Giappone.

– Indice paneuropeo STOXX 600: un indice che rappresenta la performance dei principali titoli azionari europei.

– Indice azionario SBF-120: un indice di riferimento del mercato azionario di Parigi, che rappresenta la performance di 120 grandi società.

Fonte: Ankur Banerjee (Reuters)