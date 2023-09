Il DLC Euro Truck Simulator 2 introduce lavori di verniciatura con linee moderne

By

Euro Truck Simulator 2 ha rilasciato un nuovo DLC chiamato Modern Lines Paint Jobs Pack, che consente ai giocatori di personalizzare i propri camion con design unici e frastagliati. Il DLC offre sei temi di design, tra cui Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner e Two Fold. Ogni disegno può essere applicato a qualsiasi camion nel simulatore e può essere ulteriormente personalizzato con opzioni di colore. I lavori di verniciatura si estendono anche a tutti i rimorchi verniciabili di proprietà.

Il pacchetto Modern Lines Paint Jobs è disponibile su Steam per £ 1.69/€ 1.99/$ 1.99. I giocatori possono scegliere il loro design preferito e far risaltare i loro camion sulle strade virtuali. Il rilascio di questo DLC arriva dopo le recenti anteprime per il prossimo DLC Balcani occidentali, che presenterà nuovi traghetti e punti di riferimento nelle regioni di Ancona e Bari.

Euro Truck Simulator 2 continua a offrire nuovi contenuti e aggiornamenti per migliorare l'esperienza di gioco dei giocatori. Oltre ai DLC, il gioco ha recentemente sfidato i giocatori con una sfida senza GPS, aggiungendo un ulteriore livello di difficoltà e realismo per coloro che cercano una sfida più grande.

Se sei un fan di Euro Truck Simulator 2, il pacchetto Modern Lines Paint Jobs è un ottimo modo per aggiungere un tocco di stile alla tua esperienza di autotrasporto virtuale. Scegli il tuo design preferito e parti per strada con stile!

Fonte: Software SCS