Gli osservatori dell'UE chiedono feedback sulla proposta di Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard

Le autorità di regolamentazione dell'Unione Europea stanno richiedendo input sui piani rivisti di Microsoft per ottenere l'approvazione normativa del Regno Unito per l'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard. La Commissione Europea, che ha già dato il via libera all'accordo a maggio, sta sollecitando il feedback delle società di gioco per determinare se l'ultima proposta di Microsoft all'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati sarebbe favorevole alla concorrenza.

Fonti a conoscenza della questione riferiscono che il rimedio proposto per il Regno Unito mira a convincere la CMA a revocare il suo veto iniziale sulla transazione. Secondo la nuova proposta, a Ubisoft Entertainment SA verranno concessi i diritti per distribuire i giochi Activision. Questo rimedio si applicherebbe in tutto il mondo, tranne che nello Spazio economico europeo.

La Commissione europea ha espresso il proprio interesse a monitorare da vicino gli sviluppi nel Regno Unito e a valutare il loro potenziale impatto sul caso dell’UE. Tuttavia, Microsoft non ha ancora commentato questi ultimi sviluppi.

Si prevede che la CMA prenderà la sua decisione sull'acquisizione entro il 18 ottobre. Gli organi di vigilanza dell'UE stanno osservando da vicino la situazione e ulteriori feedback da parte delle società di gioco giocheranno un ruolo cruciale nel determinare il percorso da seguire per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Questo articolo si basa su informazioni provenienti da Bloomberg.