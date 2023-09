L’Etiopia integrerà l’identità digitale con il settore sanitario

Il Ministero della Salute etiope e il Programma di identità nazionale hanno unito le forze per integrare l'identità digitale Fayda nel settore sanitario del paese. Questa collaborazione, nota come “Digital ID for Health”, mira a fungere da registro dei pazienti e a supportare varie iniziative sanitarie, tra cui programmi di assicurazione sanitaria nazionale, licenze per dipendenti e professionisti e condivisione di cartelle cliniche.

La partnership tra il Programma d’Identità Nazionale e il Ministero della Salute mira a semplificare le transazioni e ridurre le richieste fraudolente attraverso la verifica dell’identità sicura e in tempo reale. Sebbene l’annuncio non fornisca dettagli specifici su come verranno effettuate la verifica dell’identità e l’autenticazione, è probabile che implichi l’uso di dati biometrici acquisiti durante il processo di registrazione di Fayda.

Dal 2019, Simprints collabora con il governo etiope per sviluppare un sistema di identificazione digitale biometrica che colleghi i pazienti alle loro cartelle cliniche digitali. Per portare avanti ulteriormente questo progetto, Simprints ha recentemente lanciato una gara per cercare un consulente che aiuterà a definire i prossimi passi.

Si prevede inoltre che l’integrazione di Fayda nel settore sanitario migliorerà l’amministrazione e la verifica delle credenziali, promuovendo la trasparenza e facendo rispettare gli standard professionali. Il governo prevede che questa integrazione porterà a una riduzione dei tempi di attesa per la registrazione e a un miglioramento dell’erogazione dei servizi sanitari.

Uno degli obiettivi del Programma di identità nazionale dell'Etiopia è integrare Fayda nei vari ministeri del governo, eliminando la necessità di ripetute verifiche e registrazioni dell'identità. Per facilitare ciò, Madras Security Printers è stata selezionata come fornitore di carte d'identità Fayda.

Nel complesso, l’integrazione dell’identità digitale nel settore sanitario etiope ha il potenziale per semplificare i processi, migliorare l’assistenza ai pazienti e rafforzare il sistema sanitario complessivo.

Fonte:

– Ministero della Salute dell'Etiopia e il suo Programma di Identità Nazionale

– Stampanti di sicurezza Simprints e Madras