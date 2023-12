Nuove possibilità svelate nell’espansione dell’alfabeto genetico

I ricercatori dell’Università della California a San Diego hanno fatto un passo avanti significativo nel campo della biologia sintetica. Introducendo nuovi nucleotidi sintetici nell'alfabeto genetico, hanno ampliato le possibilità di creare proteine ​​personalizzate e potenziali nuovi farmaci.

L'alfabeto genetico è composto da quattro lettere, che rappresentano i quattro nucleotidi che compongono il DNA. Tuttavia, il gruppo di ricerca ha scoperto che la RNA polimerasi, un enzima cruciale nella sintesi proteica, è in grado di riconoscere e trascrivere una coppia di basi artificiale allo stesso modo delle coppie di basi naturali.

Le implicazioni di questa scoperta sono rivoluzionarie. Grazie alla possibilità di aggiungere più nucleotidi al codice genetico, gli scienziati potrebbero diversificare la gamma di molecole che possono essere sintetizzate in laboratorio. Ciò ha il potenziale per rivoluzionare la progettazione e lo sviluppo di proteine ​​per scopi terapeutici.

L'autore senior Dong Wang, professore alla Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences dell'UC San Diego, ha sottolineato l'entusiasmo che circonda questa scoperta. Ha dichiarato: “Considerando quanto sia diversificata la vita sulla Terra con soli quattro nucleotidi, le possibilità di ciò che potrebbe accadere se potessimo aggiungerne altri sono allettanti”.

Lo studio è stato uno sforzo di collaborazione tra la Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences dell’UC San Diego, la Foundation for Applied Molecular Evolution e il Salk Institute for Biological Studies.

Tradizionalmente, il DNA è composto da adenina (A), timina (T), guanina (G) e citosina (C). Questi nucleotidi formano coppie di basi con geometrie molecolari specifiche, note come geometria Watson e Crick. I nuovi nucleotidi sintetici possono ora unirsi a queste coppie di basi nella struttura a doppia elica del DNA.

I risultati dei ricercatori sono stati pubblicati su Nature Communications il 12 dicembre 2023. Questa svolta apre nuove strade per la biologia sintetica, ampliando la nostra comprensione del codice genetico e delle sue potenziali applicazioni in vari campi come la medicina e la biotecnologia.