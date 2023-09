Rilascio dei Portali Incantati ritardato su Switch

By

Enchanted Portals, l'attesissimo platform 2D ispirato a Cuphead, ha annunciato un ritardo nella sua uscita su Nintendo Switch. Originariamente previsto per il 6 settembre, il gioco verrà ora rilasciato "qualche settimana dopo" insieme alle versioni PS4 e Xbox One del gioco, secondo lo sviluppatore Xixo Games Studio su Twitter.

Sebbene la versione PC di Enchanted Portals sia riuscita a rispettare la data di uscita del 5 settembre, le prime impressioni del gioco sono state tutt'altro che stellari. Le recensioni degli utenti di Steam attualmente sono "Per lo più negative", con molti utenti che citano i problemi di controllo come uno dei problemi principali. Si spera che il ritardo nel rilascio della versione Switch dia agli sviluppatori il tempo necessario per affrontare questi problemi e offrire un'esperienza di gioco migliore.

Enchanted Portals è un platform 2D cooperativo che segue la storia di due maghi alle prime armi di nome Bobby e Penny, che si ritrovano bloccati tra le dimensioni. Il gioco presenta musica accattivante, affascinanti opere d'arte d'altri tempi e una commedia non-stop, promettendo un'esperienza di gioco stravagante e frenetica. I giocatori possono aspettarsi impegnativi livelli platform, emozionanti battaglie contro i boss e un potente arsenale di incantesimi e mosse per superare gli ostacoli e progredire nel gioco.

Sebbene il ritardo possa deludere i fan che attendevano con impazienza l'uscita, è un passo necessario per garantire che il gioco soddisfi gli standard di qualità attesi dai giocatori. Resta sintonizzato per ulteriori annunci riguardanti la nuova data di uscita di Enchanted Portals su Nintendo Switch.

