Secondo quanto riferito, Gearbox Studio è interessato dagli sforzi di ristrutturazione del gruppo Embracer

Secondo recenti rapporti, Gearbox Studio è l'ultimo studio ad essere influenzato dagli sforzi di ristrutturazione in corso da parte di Embracer Group. Embracer Group aveva annunciato a giugno un programma di ristrutturazione globale per riprendersi dalle significative spese sostenute nel corso degli anni e da un calo del 40% del prezzo delle azioni a seguito di una partnership strategica fallita con Savvy Games Group.

Nell'ambito della ristrutturazione, un altro studio di proprietà di Embracer, Volition Games, è stato chiuso immediatamente alla fine del mese scorso. Ora, Reuters riferisce che Gearbox potrebbe essere il prossimo studio a essere lasciato andare da Embracer. Si dice che Embracer stia lavorando con le banche di investimento Goldman Sachs e Aream & Co per esplorare l'opzione di vendere Gearbox. Hanno già ricevuto interesse da terzi che stanno cercando di acquisire lo studio.

Vale la pena notare che i prezzi delle azioni di Embracer hanno registrato un cambiamento positivo in seguito a questa notizia. Gearbox, che è stata acquisita da Embracer nel 2021, ha avuto risultati contrastanti con le sue recenti versioni di giochi. Secondo quanto riferito dall'editore Take-Two, le vendite di New Tales from the Borderlands sarebbero state basse. Tuttavia, un altro spin-off di Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, ha superato le aspettative. Il CEO Randy Pitchford aveva precedentemente affermato che le esperienze future erano già in fase di sviluppo.

In qualità di editore, Gearbox ha in programma di rilasciare Hyper Light Breaker e Homeworld 3 all'inizio del 2024. Potrebbero sorgere ulteriori sviluppi riguardanti gli sforzi di ristrutturazione di Embracer Group e il futuro di Gearbox.