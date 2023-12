Gli scienziati sviluppano un metodo per incorporare nanodiamanti fluorescenti in strutture su misura

By

I ricercatori dell'Istituto di fisica São Carlos (IFSC-USP) dell'Università di San Paolo hanno fatto un passo avanti nell'incorporamento di nanodiamanti con centri di colore in strutture progettate su misura. Il metodo, descritto nella rivista Nanomaterials, apre interessanti possibilità per l’integrazione di emettitori quantistici in dispositivi fotonici per varie applicazioni.

Gli scienziati si sono concentrati sui centri di azoto vacante (NV), che sono difetti nella struttura cristallina dei diamanti. Questo difetto si verifica quando un atomo di azoto sostituisce un atomo di carbonio nel reticolo del diamante e un sito vicino nel reticolo è vacante. Questi centri NV mostrano proprietà quantistiche come l’emissione di un singolo fotone a temperatura ambiente e un lungo tempo di coerenza, che li rendono preziosi per la codifica e l’elaborazione delle informazioni quantistiche, nonché per la marcatura cellulare negli studi biologici.

La microfabbricazione nei diamanti è tecnicamente impegnativa, quindi i ricercatori hanno deciso di incorporare nanodiamanti con centri colorati in strutture progettate su misura. Hanno utilizzato un metodo chiamato polimerizzazione a due fotoni (2PP), che prevede l’uso di un raggio laser ad alta intensità per concentrarsi su una resina polimerica sensibile alla luce che non si è ancora solidificata.

Nel loro studio, i ricercatori hanno aggiunto una soluzione di nanodiamanti al fotoresist, un materiale sensibile alla luce utilizzato per il processo di fabbricazione. Dopo aver condotto varie procedure fisico-chimiche, hanno eseguito la microfabbricazione utilizzando gli impulsi di un potente laser. La presenza e la posizione dei nanodiamanti sono state confermate attraverso misurazioni di fluorescenza e spettroscopia Raman.

I risultati hanno mostrato non solo la fattibilità della fabbricazione di microstrutture incastonate con nanodiamanti fluorescenti, ma anche il potenziale per applicazioni di fotonica e tecnologia quantistica. Questa svolta apre interessanti possibilità per lo sviluppo di dispositivi fotonici avanzati con emettitori quantistici integrati.

La ricerca faceva parte di un progetto di dottorato guidato da Filipe Assis Couto, assistito dal professor Cleber Mendonça. Ha ricevuto il sostegno della Fondazione di ricerca di San Paolo (FAPESP) attraverso molteplici progetti.