I nuovi dispositivi elettronici per il più grande radiotelescopio sono più silenziosi di un telefono cellulare sulla Luna

By

Nuovi dispositivi elettronici chiamati SMART box sono stati sviluppati per alimentare le antenne del telescopio a bassa frequenza Square Kilometer Array (SKA), attualmente in costruzione nell'Australia occidentale. Questi dispositivi sono così silenziosi che emettono meno radiazioni elettromagnetiche di un telefono cellulare appoggiato sulla superficie della Luna.

Il telescopio SKA Low, insieme al suo omologo a media frequenza in Sud Africa, sarà il radiotelescopio più grande e sensibile del mondo una volta diventato operativo. Con 131,072 antenne a dipolo, avrà la capacità di rilevare deboli segnali radio provenienti dalle regioni più lontane dell'universo.

Tuttavia, questa elevata sensibilità rende il telescopio vulnerabile alle interferenze provenienti da fonti di onde radio di origine umana. Anche l'elettronica a bordo dei satelliti Starlink di SpaceX, che orbitano a 342 miglia sopra la Terra, può essere rilevata dalle antenne del telescopio. Questa interferenza può avere un impatto negativo sulla ricerca astronomica e ostacolare la ricerca di segni di vita extraterrestre.

Per risolvere questo problema, attorno al telescopio è stata istituita una zona radio-quieta, dove l’uso dei telefoni cellulari e dei trasmettitori radio è strettamente regolamentato. Inoltre, gli ingegneri del Centro internazionale per la ricerca sulla radioastronomia (ICRAR) dell’Università di Curtin hanno sviluppato speciali dispositivi di distribuzione di potenza e segnale per il telescopio che emettono una radiazione elettromagnetica minima.

Questi dispositivi sono costruiti utilizzando componenti radiosilenziosi e sono contenuti all'interno di un involucro speciale per impedire la fuoriuscita di radiazioni. Durante i test, i dispositivi hanno emesso meno radiazioni di quelle che avrebbero raggiunto le antenne di un telefono cellulare sulla superficie della Luna.

La costruzione del telescopio SKA è iniziata nel dicembre 2022 dopo oltre 30 anni di preparazione. I siti dei telescopi in Australia e Sud Africa avranno un'area di raccolta combinata di 1 chilometro quadrato. Il sito australiano si concentrerà sulle onde radio con frequenze comprese tra 50 e 350 MHz, mentre il sito sudafricano si concentrerà su lunghezze d'onda maggiori tra 350 MHz e 15.4 GHz.

Utilizzando radiotelescopi sensibili come lo SKA, gli astronomi possono rilevare onde radio in grado di penetrare polvere e detriti, consentendo loro di osservare parti del cosmo che altrimenti sarebbero invisibili ad altri tipi di telescopi. Si prevede che i telescopi SKA rivoluzioneranno la nostra comprensione dell’universo e forniranno dettagli senza precedenti sulla sua evoluzione e sui fenomeni misteriosi.

Fonte:

– Articolo originale: “I nuovi dispositivi elettronici per alimentare il più grande radiotelescopio sono più silenziosi di un telefono cellulare sulla Luna” di Doris Elin Salazar

– Osservatorio del chilometro quadrato (SKAO)

– Centro Internazionale per la Ricerca sulla Radioastronomia (ICRAR)