Rivoluzionare il riciclaggio dei tessili: estendere la sostenibilità dell’abbigliamento

By

Le nuove innovazioni stanno trasformando il modo in cui ricicliamo i tessili, garantendo che i materiali preziosi non vengano semplicemente scartati e bruciati. Con una mossa significativa, l’Unione Europea ha annunciato piani per la raccolta e il riciclo dei tessili usati a partire dal 2025. Con l’aumento della produzione e del consumo di tessili, è fondamentale trovare metodi di riciclaggio migliorati che siano efficienti e rispettosi dell’ambiente.

La sfida sta nel riciclare i tessuti misti, in particolare quelli contenenti elastan. Per affrontare questo problema, i ricercatori dell’Università della Tecnologia di Vienna (TU Wien) hanno sviluppato tecniche innovative per rilevare l’elastan in modo più accurato e separarlo delicatamente, preservando le altre fibre. La chiave del loro successo sta nel trovare i solventi giusti.

Emanuel Boschmeier, ricercatore di dottorato presso la TU Wien, spiega che mentre molti materiali di abbigliamento come cotone, poliestere e poliammide sono facilmente riciclabili come materiali puri, l'elastan rappresenta una sfida significativa. La natura elastica dell'elastan rende impossibile la lavorazione con i metodi di riciclaggio convenzionali. Porta a blocchi della macchina, sporco e grumi.

In risposta, i ricercatori del laboratorio di Vasiliki-Maria Archodoulaki hanno sviluppato un nuovo strumento di quantificazione dell'elastan basato sulla spettroscopia nel medio infrarosso. Questo strumento misura accuratamente la quantità di elastan presente in un indumento. A differenza dei metodi tradizionali, il nuovo metodo di rilevamento è affidabile ed efficiente in termini di tempo.

Una volta rilevato l'elastan, il passo successivo è separarlo dalle altre fibre. Attraverso esperimenti e studi teorici, i ricercatori hanno scoperto un solvente innocuo che rimuove selettivamente l'elastan, lasciando intatte le fibre riutilizzabili. Questo innovativo metodo di separazione consente il recupero di materiali come poliestere e poliammide. In particolare, anche quando la lana viene combinata con poliestere ed elastan, ogni componente può essere lavorato individualmente. La lana viene scomposta utilizzando enzimi in condizioni blande, producendo un cocktail di aminoacidi che trova applicazioni nell'industria dei cosmetici e dei fertilizzanti.

La rivoluzione nel riciclaggio dei tessili non solo allunga la durata di vita dei tessili ma riduce anche l’impatto ambientale dell’industria della moda. Con questi progressi, il riciclaggio e il recupero di materiali preziosi negli indumenti usati diventano più fattibili, facendoci fare un passo avanti verso un futuro più sostenibile.