EE aumenta i prezzi del piano di roaming ulteriore del 60%, facendo arrabbiare i clienti

EE, uno dei principali fornitori di rete del Regno Unito, ha recentemente annunciato un significativo aumento dei prezzi per il suo piano Roam Further. Questo piano consente ai clienti di utilizzare dati, chiamate e SMS in paesi come Stati Uniti, Messico, Canada e Australia. All'inizio dell'anno il costo dell'add-on era di 10 £ al mese, per poi salire a 15 £ a fine marzo. Tuttavia, i clienti EE sono stati ora informati che il prezzo salirà a £ 25 al mese il 18 ottobre 2023. Ciò rappresenta uno sbalorditivo aumento del 60% e più del doppio del prezzo iniziale all’inizio dell’anno.

Non sorprende che molti utenti EE siano scontenti di questo improvviso aumento dei prezzi. Alcuni hanno espresso la loro frustrazione sulle piattaforme dei social media, promettendo di passare ad altri fornitori di rete. Sebbene la ragione di questo aumento significativo rimanga sconosciuta, è chiaro che gli utenti EE ritengono che il costo aggiuntivo sia ingiustificato.

Vale la pena notare che EE non è l'unico fornitore di rete che addebita costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati all'estero. Anche altri fornitori, come Three e Vodafone, applicano tariffe per i dati internazionali. Tre addebita 5 £ al giorno per l'accesso ai dati negli USA, mentre le tariffe di Vodafone variano intorno alle 6.50 £ a seconda del contratto.

Tuttavia, per coloro che viaggiano spesso e desiderano evitare l'aumento delle tariffe di EE, esiste una potenziale soluzione. La sottoscrizione di un piano che include Smart Benefits, che possono essere modificati mensilmente, può offrire opzioni come Roam Further, Apple TV+ o Microsoft 365 Personal. È consigliabile che i clienti EE interessati esplorino offerte alternative che potrebbero aiutarli a risparmiare denaro.

