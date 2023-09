Ed Boon rivela la skin di Jean Claude Van Damme per Johnny Cage in "Mortal Kombat 1" durante l'intervista a Hot Ones

Durante una recente intervista a "Hot Ones", Ed Boon, il direttore del gioco originale Mortal Kombat, ha condiviso un entusiasmante aggiornamento per i fan. Ha rivelato una nuova skin per il personaggio di Johnny Cage basata sull'eroe d'azione degli anni '80 Jean Claude Van Damme. Il design di questa skin rende omaggio all'apparizione di Van Damme nel film Bloodsport, che è servito da ispirazione per Mortal Kombat e il personaggio di Johnny Cage.

Boon ha espresso il suo entusiasmo per l'inclusione di Van Damme in Mortal Kombat 1, definendolo un "momento di chiusura del cerchio" per il franchise. Van Damme si unisce ad altre leggende degli anni '80 come Robocop e Terminator che sono apparse nel gioco.

La nuova skin presenterà le sembianze di Van Damme e la sua voce quando applicata a Johnny Cage. Non è ancora chiaro se le registrazioni vocali siano nuove o provengano da lavori precedenti di Van Damme.

Mortal Kombat 1 vanta già un roster stellato, con il primo pacchetto Kombat che include personaggi crossover come Homelander, Omni-Man e Peacemaker. Non solo, ma talenti di prim'ordine come Megan Fox sono stati aggiunti al cast nei panni della guerriera vampirica Nitara.

Il prossimo gioco Mortal Kombat 1 sarà un leggero riavvio della serie e ottenere la somiglianza di Van Damme è un passo significativo nel lancio di questa nuova era del franchise. L'uscita del gioco è prevista per il 14 settembre per PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.

Fonte: The Nerd Stash