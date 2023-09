eBay presenta uno strumento AI per la creazione di elenchi di prodotti sulla sua piattaforma

Riepilogo: eBay ha presentato un nuovo strumento di inserzione basato su immagini che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per generare automaticamente una descrizione del prodotto da una singola foto. Lo strumento, attualmente disponibile solo sull'app eBay per utenti iOS, consente ai venditori di scattare semplicemente una foto dell'oggetto e l'intelligenza artificiale inserirà tutti i dettagli necessari, inclusi titoli, descrizioni, date di rilascio e sottocategorie. Suggerisce anche un prezzo e un costo di spedizione. La funzionalità mira a semplificare il processo di quotazione e a rimuovere le barriere all'ingresso per i venditori alle prime armi, che potrebbero trovare difficile creare inserzioni competitive. Il feedback iniziale è stato positivo, con il 95% degli utenti che hanno provato le descrizioni generate dall'intelligenza artificiale che hanno deciso di utilizzarle. Inoltre, eBay ha annunciato uno strumento di rimozione dello sfondo senza soluzione di continuità che sostituisce lo sfondo dell'immagine del prodotto con uno sfondo bianco pulito. Questi nuovi strumenti dimostrano l'impegno di eBay nello sfruttare la tecnologia più recente per migliorare l'esperienza dell'utente sulla sua piattaforma.

L'intelligenza artificiale (AI) si riferisce alla simulazione dell'intelligenza umana in macchine in grado di comprendere, apprendere ed eseguire compiti che tipicamente richiedono l'intelligenza umana.

Fonte: Sabrina Ortiz/ZDNET