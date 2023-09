eBay presenta uno strumento di inserzione basato su immagini basato sull'intelligenza artificiale

By

eBay è pronta a lanciare un nuovo strumento di inserzione basato su immagini, alimentato dall'intelligenza artificiale (AI), che renderà più semplice per i venditori elencare gli articoli sulla sua piattaforma. Lo strumento consente ai venditori di scattare o caricare semplicemente una foto all'interno dell'app eBay e l'intelligenza artificiale inserisce automaticamente i dettagli delle informazioni sull'articolo come titoli, descrizioni, date di rilascio del prodotto, categorie, sottocategorie, prezzi di elenco e costi di spedizione.

Lo strumento di elenco basato su immagini è stato sottoposto a una fase di beta test per i dipendenti e sarà reso disponibile al pubblico nei prossimi mesi. Questo strumento mira ad affrontare il problema della "partenza a freddo" affrontato dai venditori alle prime armi, semplificando il processo di quotazione ed eliminando l'enorme quantità di informazioni necessarie per creare una quotazione competitiva.

La tecnologia AI di eBay non solo fornisce ai venditori un modo più efficiente di fornire informazioni dettagliate, ma migliora anche il processo di vendita, rendendolo più fluido e snello. Questo nuovo strumento si basa sui precedenti strumenti di descrizione basati sull'intelligenza artificiale di eBay, che generavano automaticamente descrizioni dettagliate per le inserzioni in base a un input minimo da parte dei venditori.

Dall’introduzione dello strumento di quotazione iniziale basato sull’intelligenza artificiale, circa il 30% dei venditori statunitensi ha provato la funzionalità, con oltre il 95% di questi venditori che ha scelto di utilizzare descrizioni generate dall’intelligenza artificiale. eBay incorpora varie forme di intelligenza artificiale nella sua piattaforma da diversi anni, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra inserzioni dettagliate e accurate e un processo di inserzione senza interruzioni.

Il CEO di eBay, Jamie Iannone, ha dichiarato che la società sta attraversando una "reimmaginazione guidata dalla tecnologia" e si impegna a reinventare il futuro dell'eCommerce. Ciò include la recente acquisizione di Certilogo, un fornitore di autenticazione basata sull’intelligenza artificiale per la moda.

Fonte:

– Comunicato stampa di eBay