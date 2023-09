eBay introduce lo strumento AI per generare elenchi di prodotti dalle immagini

eBay ha presentato un nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa che consente ai venditori di creare elenchi di prodotti completi semplicemente caricando una foto. L'azienda mira a semplificare il processo di vendita per i nuovi commercianti che potrebbero trovare difficile fornire tutti i dettagli necessari. Lo strumento utilizza le immagini fornite dai venditori per inserire automaticamente informazioni come il titolo del prodotto, la descrizione, la categoria e altri dettagli rilevanti che i potenziali acquirenti vorrebbero conoscere.

Sebbene eBay sia noto per le sue inserzioni di prodotti diversificate e talvolta incoerenti, l'uso di inserzioni generate dall'intelligenza artificiale potrebbe aiutare a conferire maggiore coerenza e completezza alle informazioni sugli articoli. Tuttavia, è importante notare che molti venditori sulla piattaforma sono molto reattivi alle domande degli acquirenti, il che aggiunge un tocco personale e aiuta a chiarire eventuali incertezze.

Questo strumento di generazione basato su immagini non è la prima avventura di eBay nel campo dell'intelligenza artificiale generativa. In precedenza, l’azienda offriva una versione semplificata dello strumento che generava descrizioni di prodotto in base all’input del venditore. Tuttavia, questa versione precedente ha ricevuto critiche per aver generato testo di bassa qualità. Gli utenti hanno segnalato che la descrizione generata spesso mancava di informazioni utili e conteneva un linguaggio cliché. In alcuni casi, ha addirittura rimosso dettagli importanti che i potenziali acquirenti avrebbero voluto sapere, portando potenzialmente a reclami da parte degli acquirenti.

Nonostante i potenziali vantaggi, è importante che i venditori rivedano e modifichino le inserzioni generate dall'intelligenza artificiale per garantirne l'accuratezza e la pertinenza. Lo strumento mira ad assistere i venditori nel processo di quotazione, ma l’intervento umano e l’attenzione ai dettagli rimangono cruciali.

Nel complesso, lo strumento AI di eBay per generare elenchi di prodotti dalle immagini promette di rendere l'esperienza di vendita più efficiente. Tuttavia, i venditori dovrebbero essere cauti e apportare le modifiche necessarie per garantire l'accuratezza e la qualità delle inserzioni.