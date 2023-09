eBay presenta lo strumento AI per generare elenchi di prodotti dalle foto

eBay sta lanciando un nuovo strumento AI per i venditori sul suo mercato in grado di generare automaticamente un elenco di prodotti utilizzando una sola foto. Lo strumento, disponibile sull'app eBay per iOS e presto per Android, può generare titolo, descrizione, data di rilascio del prodotto e persino suggerire categoria, sottocategoria, prezzo di listino e costo di spedizione in base alla foto. Questo strumento fa parte dell'impegno di eBay per integrare l'intelligenza artificiale nel processo di vendita, in seguito all'introduzione delle descrizioni dei cataloghi dei prodotti generate dall'intelligenza artificiale e di uno strumento di rimozione dello sfondo per l'elenco delle foto.

Lo strumento mira ad affrontare la sfida che spesso devono affrontare i venditori alle prime armi, nota come questione del “cold start”. Molti nuovi venditori sono sopraffatti dalla quantità di informazioni richieste per creare un'inserzione competitiva e eBay spera che questo strumento di intelligenza artificiale possa eliminare la necessità per i venditori di inserire manualmente le informazioni. Tuttavia, alcuni venditori di lunga data su eBay hanno espresso preoccupazioni circa l'accuratezza e la qualità delle descrizioni generate dall'intelligenza artificiale. Sono stati presentati reclami per descrizioni fuorvianti e persino non veritiere e i venditori sostengono che il testo generato è ripetitivo, prolisso e privo di dettagli importanti.

L'adozione aggressiva dell'intelligenza artificiale da parte di eBay nella sua piattaforma lo distingue dagli altri mercati. Shopify ha recentemente introdotto le descrizioni dei prodotti generate dall'intelligenza artificiale, mentre Amazon ha lanciato i riepiloghi delle recensioni generati dall'intelligenza artificiale. Amazon sta inoltre testando strumenti di intelligenza artificiale per generare titoli, descrizioni ed elenchi puntati per prodotti selezionati. Tuttavia, lo strumento AI di eBay, a differenza di altri, genera inserzioni direttamente dalle foto. Nonostante un certo scetticismo tra i venditori, eBay ritiene che l’intelligenza artificiale possa ridurre significativamente gli attriti e trasformare il processo di quotazione, rendendolo più semplice e divertente per i venditori.

