Domande frequenti

By

Gli scienziati scoprono che la Giornata della Terra potrebbe durare fino a 25 ore

Gli scienziati dell'Università Tecnica di Monaco (TUM) hanno fatto una scoperta sorprendente che mette alla prova la nostra comprensione della rotazione terrestre. Contrariamente alla credenza comune, una giornata sulla Terra non sempre dura 24 ore. In effetti, alla fine potrebbe estendersi fino a 25 ore. Questa ricerca innovativa getta nuova luce sulle dinamiche del nostro pianeta.

Il team della TUM ha concentrato la propria ricerca sulla velocità di rotazione della Terra e ha scoperto che non è coerente. La composizione eterogenea della Terra, che consiste in una miscela di solidi e liquidi, gioca un ruolo significativo in queste fluttuazioni.

Per misurare la rotazione della Terra, gli scienziati hanno potenziato un laser ad anello ospitato nell'Osservatorio geodetico Wettzell. Questo sofisticato laser funziona in una camera pressurizzata appositamente progettata, sepolta sottoterra. Utilizzando laser e specchi, il dispositivo rileva con precisione le variazioni nella velocità di rotazione della Terra. Le frequenze fluttuanti tra due raggi laser indicano eventuali cambiamenti. Ad esempio, all'equatore, dove la Terra ruota a 15 gradi all'ora, il laser anulare registra una frequenza specifica.

Con misurazioni precise, gli scienziati possono ora eliminare l'asimmetria intrinseca nella progettazione del dispositivo e tenere conto degli effetti sistematici utilizzando un algoritmo correttivo. Questa straordinaria tecnologia consente loro di misurare la rotazione terrestre fino a nove cifre decimali, equivalenti a una frazione di millisecondo ogni giorno.

In particolare, la durata del giorno terrestre si è evoluta nel tempo. Durante l’era dei dinosauri, un giorno durava solo 23 ore, mentre 1.4 miliardi di anni fa era solo 18 ore e 41 minuti. Le proiezioni suggeriscono che tra 200 milioni di anni un giorno potrebbe estendersi fino a 25 ore. Questi cambiamenti graduali nella rotazione terrestre sottolineano l’importanza delle misurazioni avanzate.

Mentre contempliamo questi risultati significativi, rimane incerto chi o cosa sarà testimone di questi cambiamenti in un lontano futuro. Tuttavia, è chiaro che la nostra comprensione della rotazione terrestre continua ad evolversi, grazie agli instancabili sforzi degli scienziati che ne svelano i segreti.

1. Quanto dura un giorno sulla Terra?

Si ritiene comunemente che una giornata sulla Terra duri 24 ore; tuttavia, la recente ricerca condotta dagli scienziati dell’Università Tecnica di Monaco (TUM) suggerisce che alla fine potrebbe estendersi fino a 25 ore.

2. Cosa causa le fluttuazioni nella rotazione terrestre?

Le fluttuazioni nella rotazione terrestre sono attribuite alla composizione eterogenea del pianeta, che è una miscela di vari solidi e liquidi. Queste variazioni nella composizione influenzano la velocità di rotazione della Terra.

3. Come misurano gli scienziati la rotazione terrestre?

Gli scienziati della TUM utilizzano un laser ad anello potenziato ospitato nell'Osservatorio geodetico Wettzell per misurare la rotazione terrestre. Questo laser opera in una camera appositamente progettata sepolta nel sottosuolo, rilevando accuratamente le variazioni della velocità di rotazione analizzando le frequenze tra due raggi laser.

4. Quanto sono precise le misurazioni della rotazione terrestre?

Attraverso un'attenta calibrazione e l'uso di un algoritmo correttivo, gli scienziati del TUM possono misurare la rotazione terrestre fino a nove cifre decimali. Ciò equivale a una variazione di circa una frazione di millisecondo ogni giorno.

5. Come è cambiata la durata del giorno terrestre nel tempo?

L’evoluzione dei dati suggerisce che la durata di una giornata sulla Terra è gradualmente aumentata nel tempo. Durante l’era dei dinosauri, un giorno durava solo 23 ore, mentre 1.4 miliardi di anni fa era solo 18 ore e 41 minuti. Le proiezioni indicano che in futuro la giornata potrebbe estendersi fino a 25 ore tra circa 200 milioni di anni.

6. Perché è importante comprendere la rotazione terrestre?

Comprendere la rotazione della Terra è fondamentale per creare modelli climatici accurati, prevedere fenomeni meteorologici come El Niño e ottenere informazioni dettagliate sulle dinamiche del nostro pianeta. Le misurazioni avanzate della rotazione terrestre consentono agli scienziati di perfezionare i loro modelli e fare previsioni più accurate.