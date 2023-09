EA Sports WRC: elenco delle auto confermate per il prossimo gioco

By

EA Sports WRC, il prossimo gioco di corse sviluppato da Codemasters, uscirà nel novembre 2023. Il gioco mira a fornire un'esperienza di corse di rally realistica, traendo ispirazione dai titoli precedenti di Codemasters come Colin McRae e Dirt Rally. Una delle caratteristiche più interessanti di EA Sports WRC è l'inclusione di auto iconiche della storia di questo sport. Ecco un elenco di tutte le auto confermate per il gioco finora.

Il gioco conterrà un totale di 10 attuali auto WRC, WRC2 e Junior WRC, insieme ad altri 68 veicoli che abbracciano 60 anni di rally. Alcune delle auto degne di nota includono la Ford Puma Rally1 HYBRID, la Hyundai i20 N Rally1 HYBRID e la Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. Inoltre, i giocatori avranno l'opportunità di costruire le proprie auto da rally nella modalità Costruttore.

EA Sports WRC offrirà anche una modalità VR, che consentirà ai giocatori di immergersi nell'emozionante esperienza di guidare l'auto da rally dei loro sogni. Il gioco continua a rivelare gradualmente i nomi dei veicoli e si prevede che altre auto verranno annunciate nelle prossime settimane.

I fan delle corse di rally e gli appassionati di corse sim non vedono l'ora di provare i tracciati impegnativi e l'intensa competizione di EA Sports WRC. Grazie all'esperienza di Codemasters nello sviluppo di giochi di corse, il prossimo titolo promette di essere la scelta per eccellenza per gli appassionati di corse di rally.

Per ulteriori aggiornamenti su EA Sports WRC e altri giochi di corse, resta sintonizzato per ulteriori annunci da parte di EA.

