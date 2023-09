Ottieni il vantaggio con le app web e complementari di EA Sports 24 Ultimate Team

By

Se sei un fan accanito di EA Sports FC e non vedi l'ora che arrivi l'ultima edizione, EA Sports 24, allora sarai felice di sapere che presto saranno disponibili l'app Web e la Companion App per offrirti un vantaggio nella creazione del tuo Ultimate Team.

L'app Web, accessibile tramite un browser sul tuo PC, Mac o dispositivo mobile, offre un modo conveniente per gestire la tua squadra, modificare le tattiche, acquistare pacchetti e impegnarsi nel mercato dei trasferimenti, il tutto comodamente dal tuo dispositivo. Nel frattempo, la Companion App, disponibile per dispositivi iOS e Android, ti consente di fare tutto questo mentre sei in movimento.

Sebbene EA Sports non abbia annunciato una data di rilascio ufficiale per la Web App, possiamo fare speculazioni sulla base delle versioni precedenti. Negli anni precedenti la Web App veniva resa disponibile circa nove giorni prima dell'uscita ufficiale del gioco. Con il rilascio dell'accesso anticipato di EA Sports 24 previsto per il 22 settembre, possiamo aspettarci che l'app Web sia disponibile intorno alla settimana del 18 settembre.

Per accedere all'app Web, accedi semplicemente con il tuo account EA, che include il tuo login PlayStation o Xbox. Se non disponi di un account EA, puoi crearne uno sul sito Web ufficiale di EA Sports. La Companion App, invece, può essere scaricata gratuitamente dall'Apple App Store o dal Google Play Store. Potrebbe essere necessario eliminare la versione precedente della Companion App prima di scaricare quella nuova.

Anche se le app Web e Companion ti consentono di gestire il tuo Ultimate Team, è importante notare che non potrai effettivamente giocare partite su queste app. Tuttavia, puoi iniziare a costruire la tua squadra, esplorare le nuove funzionalità e acquisire familiarità con i progressi introdotti in EA Sports 24.

La data di uscita ufficiale di EA Sports 24 in tutto il mondo è il 29 settembre 2023. Tuttavia, se prenoti la Ultimate Edition del gioco o hai un abbonamento EA Play, puoi usufruire dell'accesso anticipato a partire dal 22 settembre 2023. l'edizione standard del gioco o l'abbonamento a EA Play ti garantiranno un accesso anticipato limitato, in genere una prova di dieci ore per i membri EA Play, mentre i membri EA Play Pro su PC hanno un accesso anticipato illimitato.

Quindi, preparati a tuffarti nel mondo di EA Sports 24 Ultimate Team e inizia a costruire la squadra dei tuoi sogni con l'aiuto delle app Web e Companion. Resta sintonizzato per ulteriori notizie e aggiornamenti con l'avvicinarsi della data di rilascio.

