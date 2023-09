Il futuro dell'E3 Expo in questione mentre l'ESA pone fine alla partnership con ReedPop

Il futuro dell'Electronic Entertainment Expo (E3), l'expo popolare dell'industria dei videogiochi, è ancora una volta incerto poiché la Entertainment Software Association (ESA) ha concluso la sua partnership con ReedPop, la società che stava assistendo alla rivitalizzazione dell'evento.

ReedPop è noto per l'organizzazione di eventi come PAX, EGX e C2E2, e sono stati coinvolti dall'ESA per aiutare a reimmaginare l'esperienza di persona all'E3. Tuttavia, i piani per l’E3 2023 sono stati infine cancellati pochi mesi prima della data prevista, indicando che la partnership tra ReedPop ed ESA non ha avuto successo.

In una dichiarazione a GamesIndustry.biz, il CEO e presidente dell'ESA Stanley Pierre-Louis ha espresso apprezzamento per la partnership di ReedPop e i loro sforzi per riunire l'industria e i fan attraverso vari eventi. Tuttavia, ha anche affermato che l'ESA sta esplorando modi per evolvere e servire meglio l'industria dei videogiochi attraverso l'E3, valutando tutti gli aspetti dell'evento, dal formato alla location.

Questa decisione sembra confermare una precedente affermazione della Los Angeles City Tourism Commission secondo cui i piani per l'E3 2024 e l'E3 2025 al Los Angeles Convention Center erano stati cancellati. Tuttavia, la dichiarazione di Pierre-Louis e il rapporto di GamesIndustry.biz suggeriscono che l'E3 2024 e l'E3 2025 non saranno del tutto eliminati. Esiste ancora la possibilità che l'evento si svolga nel 2024 ma in un luogo diverso, mentre secondo quanto riferito l'ESA sta lavorando a una reinvenzione completa dello spettacolo E3 per il 2025.

La pandemia di COVID-19 ha inoltre posto sfide significative al ritorno dell'E3 al suo antico splendore. L’evento ha faticato ad adattarsi alle mutevoli circostanze e alle limitazioni determinate dalla pandemia. Tuttavia, sia gli osservatori del settore che i fan attendono con impazienza ulteriori notizie sul futuro dell'E3 e su come continuerà a plasmare l'industria dei videogiochi.

Fonte:

– GamesIndustry.biz