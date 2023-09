Drop introduce versioni aggiornate delle tastiere meccaniche Ctrl, Alt e Shift

By

Drop, il produttore di tastiere meccaniche recentemente acquisito da Corsair, ha presentato le nuove versioni delle sue popolari tastiere, tra cui Alt V2, Ctrl V2 e Shift V2. Questi nuovi modelli sono dotati di vari miglioramenti per migliorare le prestazioni e la compatibilità.

Uno dei miglioramenti significativi è l'aggiunta del supporto per gli interruttori a cinque pin anziché a tre pin. Questo miglioramento consente alle tastiere di essere compatibili con una gamma più ampia di interruttori aftermarket pronti all'uso. Inoltre, i nuovi modelli ora supportano ufficialmente il software di personalizzazione VIA, offrendo agli utenti un potente strumento per modificare le impostazioni della tastiera.

Per migliorare l'acustica delle tastiere, Drop ha aggiunto ulteriori strati di schiuma alla loro costruzione. Ciò aiuta a ridurre il riverbero e a creare un suono più soddisfacente durante la digitazione. Anche gli stabilizzatori, responsabili di mantenere stabili i tasti più grandi, come la barra spaziatrice, sono stati aggiornati per migliorare la qualità del suono.

Le tastiere presentano ancora un corpo in alluminio e gli interruttori sono orientati in direzione "rivolto a nord", consentendo una migliore trasmissione della luce attraverso i tasti. Tuttavia, questo orientamento potrebbe limitare leggermente la compatibilità dei keycap aftermarket.

Drop offre diverse configurazioni per le tastiere. Possono essere acquistati come tastiere precostruite o come kit semplici per gli utenti che preferiscono utilizzare i propri interruttori e copritasti. Alt V2 e Ctrl V2 sono disponibili sia con case a basso profilo che ad alto profilo, consentendo agli utenti di scegliere l'estetica preferita.

È interessante notare che Drop offre anche i componenti aggiornati come aggiornamenti aftermarket per i possessori esistenti di Ctrl, Alt e Shift che non desiderano acquistare una tastiera completamente nuova.

Nel complesso, queste nuove versioni delle tastiere Ctrl, Alt e Shift apportano una serie di miglioramenti, rendendole più competitive sul mercato. Grazie alla compatibilità migliorata degli interruttori, al supporto software personalizzabile e all'acustica migliorata, queste tastiere offrono un'opzione interessante per gli appassionati di tastiere meccaniche.

