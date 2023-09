Drop presenta versioni migliorate delle tastiere CTRL, ALT e SHIFT per un'esperienza di digitazione avanzata

Drop, la principale azienda di e-commerce guidata dalla comunità, ha recentemente presentato versioni aggiornate delle sue famose tastiere CTRL, ALT e SHIFT. Queste tastiere, lanciate per la prima volta nel 2018 e da allora diventate dei best-seller, sono note per le loro opzioni di personalizzazione e la costruzione di alta qualità. Le nuove varianti V2 di queste tastiere presentano prestazioni migliorate, smorzamento del suono migliorato e nuove opzioni di commutazione, offrendo agli utenti un'esperienza di digitazione superiore.

Uno dei miglioramenti notevoli nelle tastiere CTRL, ALT e SHIFT V2 sono gli aggiornamenti dello stabilizzatore. Gli stabilizzatori Drop Phantom montati su piastra ottimizzano il suono prodotto dai tasti modificatori più grandi, offrendo un'esperienza di tastiera migliorata. Inoltre, queste tastiere ora presentano un migliore smorzamento del suono con l'aggiunta di più strati di schiuma premium su tutta la tastiera. Ciò include materiali in schiuma come la schiuma per bauletto Poron, la schiuma per interruttori IXPE, la schiuma per prese hotswap Poron e la schiuma Poron per il bauletto inferiore, che contribuiscono tutti a garantire un suono e prestazioni superiori durante la digitazione.

Drop ha anche introdotto nuove opzioni di commutazione per le tastiere V2. Gli utenti possono scegliere tra gli interruttori lineari Gateron Yellow KS3 o gli interruttori tattili Drop Holy Panda X Clear. Inoltre, per chi è interessato a costruire la propria tastiera, Drop offre una versione barebone senza interruttori.

La personalizzazione è stata resa più semplice con il nuovo software Keyboard Configurator di Drop, che fornisce un'interfaccia intuitiva per una maggiore personalizzazione dei LED. Le tastiere V2 sono inoltre dotate di capacità di illuminazione migliorate, grazie all'integrazione del chipset STM32. Gli utenti possono ora usufruire di un supporto più rapido e semplice per le ultime funzionalità QMK e scegliere tra 50 nuovi modelli LED utilizzando i tasti di scelta rapida sulla tastiera.

In termini di compatibilità, Drop ha ampliato il supporto per VIA e QMK, con il supporto VIAL in arrivo entro la fine dell'anno. La tastiera SHIFT V2 introduce anche una nuova opzione di colorazione nera.

Nonostante questi aggiornamenti, le tastiere CTRL, ALT e SHIFT V2 mantengono le qualità classiche che le hanno rese così popolari. Sono ancora costruiti con materiali in alluminio di qualità aeronautica, fornendo una costruzione di alta qualità. I LED rivolti a nord garantiscono un'illuminazione brillante e vivida, soprattutto per gli utenti con set di tasti trasparenti.

Il CEO di Drop, Jef Holove, esprime entusiasmo per le tastiere aggiornate, affermando che rappresentano un passo avanti nel design, nelle prestazioni e nella funzionalità preservando le amate qualità dei loro predecessori.

Le tastiere CTRL, ALT e SHIFT V2 sono ora disponibili per l'acquisto sul sito Web Drop, con prezzi che vanno da $ 140 a $ 250 per le versioni completamente assemblate. I clienti che già possiedono le versioni originali di queste tastiere possono anche acquistare kit di aggiornamento per migliorare i loro modelli attuali.

In conclusione, le tastiere CTRL, ALT e SHIFT V2 migliorate di Drop offrono un'esperienza di digitazione senza precedenti grazie agli aggiornamenti dello stabilizzatore, allo smorzamento del suono migliorato e alle nuove opzioni di commutazione. Queste tastiere combinano qualità classiche con caratteristiche innovative per migliorare qualsiasi configurazione della scrivania.

Fonte:

– PRNewswire (articolo fonte, nessun URL fornito)