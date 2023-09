La media industriale del Dow Jones è leggermente in rialzo, Apple, Amgen e Microsoft tra i maggiori guadagni

By

Il Dow Jones Industrial Average ha registrato guadagni modesti durante la sessione di venerdì, con Apple, Amgen e Microsoft in testa. Le azioni Apple hanno subito un calo del 5% questa settimana a causa delle notizie secondo cui ai dipendenti governativi cinesi potrebbe essere vietato l’uso degli iPhone.

Nonostante i guadagni di giovedì, l'indice Dow Jones potrebbe incontrare resistenza nella sua media mobile a 50 giorni. Questa potenziale resistenza potrebbe rappresentare un ostacolo cruciale poiché il trend rialzista del mercato azionario rimane sotto pressione.

Il titolo Amgen ha superato tutte le sue medie mobili principali e punta a un punto di ingresso di 268.24. Microsoft ha superato la soglia dei 50 giorni ed è nelle prime fasi della formazione di una nuova base.

Nel frattempo, i futures del petrolio greggio intermedio del Texas occidentale hanno visto un leggero aumento a poco più di 87 dollari al barile al New York Mercantile Exchange. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 4 punti base a circa il 4.22%.

Gli investitori stanno monitorando attentamente i tassi di interesse in vista della riunione della Federal Reserve del 19-20 settembre. Il rendimento del decennale è aumentato di circa 10 punti base questa settimana poiché viene presa in considerazione la possibilità di un altro rialzo dei tassi prima della fine dell'anno. Mentre si prevede che la Fed mantenga il tasso sui fondi federali tra il 17% e il 5.25% nella prossima riunione, i trader di futures stimano una probabilità inferiore al 5.50% di un aumento di 50 punti base alla riunione del 25° novembre.

Passando ad altre notizie di mercato, il Nasdaq Composite ha registrato un aumento dello 0.5% dopo quattro ribassi consecutivi. Le azioni in declino hanno avuto un leggero vantaggio rispetto a quelle in avanzamento. L'S&P 500 ha guadagnato lo 0.4% e l'ETF iShares Russell 2000 è tornato alla neutralità dopo aver registrato un calo dello 0.5% all'inizio della giornata.

In termini di singoli titoli, Adobe ha sovraperformato nel mercato azionario dopo aver ricevuto un upgrade da Mizuho per acquistare da neutrale. Kroger ha invertito la sua traiettoria al ribasso dopo aver superato le aspettative sugli utili, mentre DocuSign ha registrato una fluttuazione del prezzo delle azioni dopo un buon inizio.

Questi sviluppi del mercato evidenziano l’importanza del monitoraggio e dell’analisi continui per gli investitori. Rimanere aggiornati su notizie e tendenze può aiutare a identificare potenziali opportunità e guidare le decisioni di investimento.

Definizioni:

– Dow Jones Industrial Average: un indice del mercato azionario che misura la performance di 30 grandi società di proprietà pubblica quotate nelle borse degli Stati Uniti.

– Medie mobili: un calcolo utilizzato per analizzare i punti dati creando una serie di medie per identificare le tendenze in un periodo specifico.

Fonte:

– Nessun URL fornito.