A mezzogiorno il Dow Jones Industrial Average guadagna lo 0.1%, in rialzo i settori energetico e finanziario

Il Dow Jones Industrial Average ha mostrato resilienza in quanto ha ridotto le perdite iniziali ed è aumentato dello 0.1% a mezzogiorno di martedì. Tuttavia, l’indice deve ancora recuperare la sua media mobile a 50 giorni, che rappresenta un livello tecnico importante.

Nel frattempo, l’S&P 500 è sceso dello 0.3% e il Nasdaq è rimasto indietro con una perdita dello 0.7%. Entrambi gli indici faticano a mantenere la stabilità sulle medie mobili a 50 giorni.

In termini di performance settoriale, i settori energetico e finanziario hanno guadagnato, mentre i settori dei servizi di comunicazione e della tecnologia sono diminuiti maggiormente. Ciò indica un sentimento di mercato contrastante tra gli investitori.

Il volume è stato più alto sia sul NYSE che sul Nasdaq rispetto allo stesso orario di lunedì, suggerendo un aumento dell’attività di trading.

L'indice Russell 2000 delle società a bassa capitalizzazione è andato in controtendenza rispetto al trend più ampio ed è salito dello 0.2%, il che è un segnale positivo per le società più piccole presenti sul mercato.

Osservando altri indicatori di mercato, i prezzi del petrolio greggio sono aumentati di quasi il 2% a 88.95 dollari al barile. Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni è rimasto invariato al 4.28%.

In termini di prossimi rapporti economici, il rapporto sull'inflazione di mercoledì per agosto dovrebbe mostrare un aumento annuo del 3.6%, dopo il 3.2% di luglio. Le vendite al dettaglio per agosto verranno pubblicate giovedì, insieme all'indice dei prezzi alla produzione. Le vendite al dettaglio di luglio sono aumentate dello 0.7%, ma si prevede che scendano allo 0.2% in agosto. Si prevede che anche l'indice dei prezzi alla produzione mostrerà un valore dello 0.4% dopo lo 0.3% di luglio.

Passando ad altre notizie, il presidente della Camera Kevin McCarthy (R-California) sta affrontando la possibilità di una minaccia di chiusura del governo mentre la Camera ritorna dalla pausa. Si allungano le scadenze per raggiungere un accordo sui finanziamenti pubblici.

I titoli chiave del mercato odierno includono Apple, che è scesa di oltre l'1% poiché le azioni rimangono al di sotto della linea dei 50 giorni. Intel è salita al di sopra di una zona di acquisto con una base piatta, e anche Caterpillar è salita su una base piatta. La società madre di Google, Alphabet, è caduta quando è iniziata l'udienza in tribunale sul caso antitrust del Dipartimento di Giustizia contro la società in merito alle ricerche su Internet.

In conclusione, il Dow Jones Industrial Average ha dimostrato resilienza recuperando dalle prime perdite e registrando un rialzo dello 0.1%. Tuttavia, sia l’S&P 500 che il Nasdaq hanno faticato a mantenere le medie mobili a 50 giorni. I settori energetico e finanziario hanno registrato buone performance, mentre i settori dei servizi di comunicazione e della tecnologia hanno registrato un calo. Gli investitori sono in attesa dei principali rapporti economici, compreso il rapporto sull'inflazione e i dati sulle vendite al dettaglio per agosto. Anche il presidente della Camera Kevin McCarthy si sta occupando della possibilità di uno shutdown del governo.