Persone meno sicure nelle amicizie supportate dall'intelligenza artificiale, risultati di uno studio

Un recente studio condotto da accademici della Ohio State University rivela che le persone si sentono meno sicure delle proprie amicizie quando scoprono che i loro amici hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per scrivere loro messaggi. L'esperimento ha coinvolto 208 partecipanti a cui è stato chiesto di fingere di essere amici di un personaggio immaginario di nome Taylor. Ai partecipanti è stato chiesto di inviare messaggi a Taylor in cerca di supporto, consigli o conversazioni informali riguardo a vari scenari.

Dopo aver ricevuto le risposte da Taylor, i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi uguali, a ciascun gruppo è stata data una spiegazione diversa su come Taylor ha composto i messaggi. Le spiegazioni includevano Taylor che non utilizzava alcuna assistenza, Taylor che utilizzava l'intelligenza artificiale o Taylor che riceveva aiuto da un altro essere umano. Ai partecipanti è stato poi chiesto quali sentimenti provassero nei confronti dei metodi di Taylor.

I risultati hanno indicato che le persone preferiscono che i loro amici facciano affidamento esclusivamente sui propri sforzi e non utilizzino l’assistenza di terzi, sia dell’intelligenza artificiale che di un altro essere umano. I partecipanti hanno espresso meno soddisfazione e maggiore incertezza sullo stato delle loro amicizie quando hanno scoperto che l’intelligenza artificiale era coinvolta nella composizione dei messaggi. Secondo Bingjie Liu, l’autore principale dello studio, le persone apprezzano lo sforzo investito nel mantenere un’amicizia e vedono l’uso dell’intelligenza artificiale come una scorciatoia, che può avere un impatto negativo sulla relazione.

Questo studio è in linea con ricerche precedenti che mostrano che le persone tendono a pensare meno agli altri se usano l’intelligenza artificiale nelle conversazioni di testo a causa della mancanza di autenticità. Sebbene gli strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale stiano diventando sempre più comuni in varie applicazioni di comunicazione, lo studio mette in guardia dal utilizzarli per comunicare con gli amici. Liu avverte che fare affidamento sull’intelligenza artificiale nelle amicizie potrebbe creare sospetto e interrompere l’autenticità e la sincerità che sono cruciali per relazioni sane.

I dettagli completi dello studio e i suoi risultati sono stati pubblicati sul Journal of Social and Personal Relationships. La ricerca evidenzia l’importanza dello sforzo genuino e dell’autenticità nel mantenere amicizie forti e significative, sottolineando che la comodità non dovrebbe sostituire la sincera interazione umana.

